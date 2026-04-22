Mjesta u kući na kojima ne bi trebalo da stoje ikone

22.04.2026 20:39

Икона Богородице у Цркви.
Foto: ATV

Dakle, posjetite prijatelje koji su religiozni i odjednom osjetite neobjašnjivu nelagodu: ikone kao da "vise" u prostoru, kandilo treperi, ali umjesto osjećaja smirenosti i blagosti, javlja se tiha napetost. Zašto se to dešava?

Zato što ikona nije talisman koji štiti od svega lošeg. Ona je prije svega sredstvo molitve i unutrašnjeg sabiranja. A svako takvo sredstvo traži poštovanje, mjeru i odgovarajući prostor. Ako se postavi bez razumijevanja – u kupatilu, među ukrasima ili kao dio dekora – ne donosi mir, već može stvoriti unutrašnji nemir.

U nastavku su mjesta na kojima ikone najčešće završavaju, a gdje zapravo ne pripadaju – i zašto je to važno.

1. Iznad vrata (kao amajlija)

Postoji uvreženo vjerovanje da ikona iznad dovratnika "tjera zlo". Međutim, to nije hrišćanski pristup, već ostatak narodnog magijskog razmišljanja. Ikona nije zaštitni znak na ulazu, niti sredstvo kontrole prostora.

Postavljena iznad vrata, ona može stvoriti osjećaj zatvorenosti i straha, kao da je dom mjesto koje treba braniti. Suština vjere je upravo suprotna – Bog nije ograničen na prag ili zid, već je prisutan svuda.

2. U spavaćoj sobi, direktno naspram kreveta

Ikone u spavaćoj sobi nisu zabranjene, ali zahtijevaju osjećaj mjere i poštovanja prostora. Preporučuje se da budu postavljene sa strane, uz uzglavlje, a ne direktno iznad kreveta ili naspram njega.

Ako su postavljene tako da "gledaju" pravo ka mjestu intime, mogu stvoriti osjećaj nelagode. Ikona poziva na smirenost i molitvu, a ne na unutrašnji konflikt ili stid. Ravnoteža između duhovnog i svakodnevnog ovdje je ključna.

3. Na polici sa kozmetikom ili dokumentima

Miješanje svetog i svakodnevnog često dovodi do unutrašnje konfuzije. Ikona simbolizuje duhovni fokus, dok predmeti poput kozmetike, parfema ili poslovnih papira pripadaju sasvim drugoj sferi života.

Kada stoje zajedno, poruka postaje nejasna – da li je to mjesto molitve ili svakodnevne rutine? Zato je bolje da prostor oko ikone bude jednostavan i rasterećen.

4. U kuhinji, iznad šporeta ili sudopere

Kuhinja jeste dio doma gde je prisutan duh zajedništva i zahvalnosti, ali mjesto ikone ne bi trebalo da bude iznad sudopere, pare ili masnoće.

Ako se već postavlja u kuhinji, najbolje je da to bude miran ugao, udaljen od izvora toplote i prljavštine. Važno je da prostor ostane dostojanstven i čist, kako bi zadržao svoju simboliku.

5. U vitrini sa ukrasima i suvenirima

Kada se ikona nađe među figuricama, suvenirima i dekoracijom, ona gubi svoj osnovni smisao. Postaje dio scenografije, umjesto da bude mjesto sabiranja i pažnje.

Ikona ne treba da se "takmiči" za pogled sa drugim predmetima. Ako je već u prostoru, treba da ima svoje izdvojeno mjesto, bez vizuelne gužve.

6. U toaletu ili kupatilu

Iako može djelovati praktično iskoristiti prazan zid, ova mjesta nisu primjerena za ikone. Ne zbog samog prostora, već zbog značenja koje on nosi u svakodnevnom životu.

Poštovanje prema simbolu podrazumijeva i pažljiv izbor mjesta gdje se on nalazi. U ovom slučaju, jednostavnije i primjerenije rješenje je odabrati neutralan predmet.

7. Tamo gdje stoji "iz navike"

Možda i najvažnija situacija je kada ikona postoji u prostoru, ali bez stvarne pažnje. Stoji jer je "tako rečeno", jer je naslijeđena ili postavljena bez ličnog odnosa.

Takva prisutnost stvara osjećaj praznine – kao da nešto postoji, ali bez značenja. U tom slučaju, iskrenije je skloniti je nego držati bez ikakvog odnosa prema njoj. Suština nije u pravilima, već u razumijevanju. Ikona nije dekoracija niti zaštitni predmet – ona je simbol unutrašnjeg odnosa.

Kada joj se da pravo mjesto, dom može postati tiši, smireniji i jasniji. Kada se postavi bez razmišljanja, lako se gubi upravo ono što bi trebalo da donese – mir.

(Stil)

