U susret 1. maju: Recept za sočno meso s roštilja. Trik je u ovom koraku!

Savršeno sočno meso s roštilja često ne zavisi od marinade, ni od vrste mesa, nego od jednog jednostavnog, ali ključnog koraka koji mnogi preskaču.

Jedan od najčešćih savjeta među kuvarima je da se meso nakon roštilja ne reže odmah, već da se pusti malo da "odmori".

Naime, tokom pečenja, toplota uzrokuje kontrakciju mišićnih vlakana, što potiskuje sokove prema unutrašnjosti. Ako se meso odmah zareže, ti sokovi jednostavno, iscure.

Poznati kuvar Džej Kendži Lopez-Alt dodatno naglašava da razlika nije zanemariva. Rezanje mesa odmah nakon pečenja može da dovede do većeg gubitka vlage, dok kratko čekanje pomaže da meso ostane sočnije i punijeg ukusa, piše Super žena

Osim zadržavanja sokova, odmor ima još jednu važnu funkciju, a to je tzv. keriover kuking. Nakon što sklonite meso s roštilja, ono se i dalje lagano termički obrađuje iznutra, a temperatura može da poraste za nekoliko stepeni. To znači ravnomjernije pečeno meso i bolju teksturu bez isušivanja.

Dakle, od 5 do 10 minuta odmora nakon roštilja često je razlika između prosečnog i vrhunskog zalogaja.