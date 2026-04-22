U susret 1. maju: Recept za sočno meso s roštilja. Trik je u ovom koraku!

22.04.2026 12:44

Foto: Pexel/ freestocks.org

Savršeno sočno meso s roštilja često ne zavisi od marinade, ni od vrste mesa, nego od jednog jednostavnog, ali ključnog koraka koji mnogi preskaču.

Jedan od najčešćih savjeta među kuvarima je da se meso nakon roštilja ne reže odmah, već da se pusti malo da "odmori".

Naime, tokom pečenja, toplota uzrokuje kontrakciju mišićnih vlakana, što potiskuje sokove prema unutrašnjosti. Ako se meso odmah zareže, ti sokovi jednostavno, iscure.

Poznati kuvar Džej Kendži Lopez-Alt dodatno naglašava da razlika nije zanemariva. Rezanje mesa odmah nakon pečenja može da dovede do većeg gubitka vlage, dok kratko čekanje pomaže da meso ostane sočnije i punijeg ukusa, piše Super žena

Osim zadržavanja sokova, odmor ima još jednu važnu funkciju, a to je tzv. keriover kuking. Nakon što sklonite meso s roštilja, ono se i dalje lagano termički obrađuje iznutra, a temperatura može da poraste za nekoliko stepeni. To znači ravnomjernije pečeno meso i bolju teksturu bez isušivanja.

Dakle, od 5 do 10 minuta odmora nakon roštilja često je razlika između prosečnog i vrhunskog zalogaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

1.maj

Recept

meso

roštilj

meso za roštilj

Više iz rubrike

Плодови парадјза на грани у башти

Savjeti

Zalijte papriku i paradajz domaćim đubrivom od ove namirnice, rađaće kao ludi

1 h

0
Carska pita - sočno, jeftino i jednostavno jelo koje se pravi od nekolicine sastojaka koje već imate u svojim domovima

Savjeti

Sočna carska pita po ruskom receptu: Nema brašna, a gotova je za manje od sat vremena

5 h

0
Брзо сушење веша и по облачном времену: 3 трика која заиста раде

Savjeti

Brzo sušenje veša i po oblačnom vremenu: 3 trika koja zaista rade

15 h

0
Кафа

Savjeti

Kada je najbolji trenutak za jutarnju kafu: Nauka ima odgovor

1 d

0

13

27

Zašto nije počelo suđenje za stravičnu nesreću u Banjaluci?

13

19

"Idiote, šta misliš da si u svojoj kući": Teniser iz BiH se zamalo obračunao s navijačem

13

09

Nafta krenula "Družbom"

13

02

"Filmska priča": Melina muža multimilionera upoznala u taksiju

12

57

Košarac: SNSD i njegovi predstavnici ne blokiraju, već štite svoja nacionalna prava

