Obilježavanje Dana Banjaluke - grad slobode sagrađen na žrtvi generacija

Banjaluka je grad slobode, sagrađen na žrtvi i borbi generacija koje su je branile – poručeno je sa obilježavanja Dana grada i 81 godine oslobođenja od fašizma u Drugom svjetskom ratu.

Između ostalog, vijenci su položeni na Centralnom spomen-obilježju poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata i na Spomenik poginulim borcima Narodno oslobodilačkog rata.

"Danas u punom sjaju obilježavamo ovaj dan jer smo se poklonili onima koji su nam dali i sačuvali slobodu a to su naši borci njih 26 000 najhrabrijih iz posljednjeg odbrambeno-otadžbinskog rata , tako da danas slaveći i govoreći o našoj borbi protiv fašizma i nacizma možemo da govorimo da je ovo zbir naših pobjeda", rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković.

Sloboda osvojena žrtvom obavezuje da se čuva i gradi – poruka je zvaničnika Republike Srpske uz naglasak da se ljubav prema gradu pokazuje djelima.

"Banjaluku volimo i onoliko pokazujemo da smo svjesni da je za ovo dato mnogo života da imamo veliku obavezu a toliko smo svjesni i toliko volimo koliko budemo radili i za Banjaluku i za svaki naš grad u Republici Srpskoj", poručio je premijer Srpske Savo Minić.

"Mi smo potomci onih koji su za tu slobodu i oslobođene umirali, na turskom kocu, austrougarskom konopcu, ustaškim kamama i da smo to oslobođene su platili najskupljim novcem- svojim životima, predaka i mi smo potomci onih koji su tu slobodu tako osvajali, a konačno nastankom Republike Srpske podvukli crtu", naglasio je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Na ovaj dan Banjaluka je oslobođena, a sloboda ostaje najveća vrijednost koju je ovaj grad kroz istoriju izborio i sačuvao, jasan je lider SNSD-a.

"Banjaluka se razvijala i rasla, na radost svih koji u njoj žive, i danas s pravom nosi status važnog administrativnog, ekonomskog, univerzitetskog, sportskog i kulturnog centra", istakao je Milorad Dodik.

Njene ljepote i bogata istorija su ponos svih nas, ne samo Banjalučana, već i cijele Republike Srpske.

Igor Kalabuhov, ambasador Rusije u BiH i zamjenik ministra inostranih poslova Ruske Federacije Aleksandar Gruško položili su vijenac na spomen-bistu sovjetskom vojskovođi maršalu Žukovu.

"Imam posebno osjećanje, došli smo da odamo slavu herojima polaganjem vijenaca kod biste Žukova, mi odajemo počasti ulozi SSSR-a u pobjedi nad fašizmom. Nadam se da ćemo za nekoliko dana mi ponovo biti zajedno na ovom mjestu 9. maja, na Dan pobjede", rekao je Kalabuhov.

Počast je odata i na spomen-obilježju žrtvama Veleizdajničkog procesa, kao i na Spomeniku 12 beba, čime je još jednom naglašen značaj kulture sjećanja i očuvanja istorijske istine.