Minić: Nastavićemo realizaciju značajnih projekata

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Banjaluci da će Vlada Srpske nastaviti realizaciju projekata značajnih za razvoj ovoga grada i njegove građane.

"Banjaluku volimo i pokazujemo da samo svjesni da je za slobodu dato mnogo života. Zato imamo veliku obavezu", rekao je Minić novinarima na obilježavanju Dana grada Banjaluka.

On je istakao da će se intenzivno raditi za dobrobit Banjaluke, ali i svake lokalne zajednice u Republici Srpskoj.

"Vjerujem i znam da ćemo u narednom periodu nastaviti projekte za dobrobit građana Banjaluke, bez obzira na bilo kakve polemike i političke razlike", dodao je Minić.

On je naglasio da građani Banjaluke, ali i Republike Srpske zaslužuju da imaju izvršnu vlast koja će odgovoriti svim njihovim potrebama.

"Dugujemo ogromnu zahvalnost onima koji su stvarali Srpsku. Naš rad biće najbolji mogući način da im se odužimo, jer nisu uzalud dali živote za našu slobodu", rekao je Minić.

Predsjednik Vlade Srpske čestitao je građanima Banjaluke Dan grada, kao i predstavnicima gradskih institucija