Dodik čestitao Dan grada: Sloboda je najveća vrijednost koju je sačuvala Banjaluka

Svim građanima Banjaluke iskrene čestitke povodom Dana grada uputio je lider SNSD-a Milorad Dodik uz napomenu da je na ovaj dan najveći grad Srpske oslobođen, a sloboda ostaje najveća vrijednost koju je kroz istoriju izborio i sačuvao.

"Ovo je prilika da se s ponosom podsjetimo važnih trenutaka iz naše prošlosti, ali i da potvrdimo koliko nam je stalo da čuvamo slobodu i gradimo bolju budućnost. Banjaluka se razvijala i rasla, na radost svih koji u njoj žive, i danas s pravom nosi status važnog administrativnog, ekonomskog, univerzitetskog, sportskog i kulturnog centra", naveo je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na društvenoj mreži Iks.

Kako navodi dalje, ljepote i bogata istorija Banjaluke su ponos svih nas, ne samo Banjalučana, već i cijele Republike Srpske.

— Milorad Dodik (@MiloradDodik) April 22, 2026

"Današnji dan je i podsjećanje na sve žrtve koje je Banjaluka podnijela da bi bila ono što je danas - glavni grad Republike Srpske. Vjerujem da će Banjaluka nastaviti da ide naprijed, stvarajući još bolje uslove za život i rad svojih građana", zaključuje Dodik.