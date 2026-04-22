Dodik čestitao Dan grada: Sloboda je najveća vrijednost koju je sačuvala Banjaluka

Autor:ATV
Komentari:0
Svim građanima Banjaluke iskrene čestitke povodom Dana grada uputio je lider SNSD-a Milorad Dodik uz napomenu da je na ovaj dan najveći grad Srpske oslobođen, a sloboda ostaje najveća vrijednost koju je kroz istoriju izborio i sačuvao.
"Ovo je prilika da se s ponosom podsjetimo važnih trenutaka iz naše prošlosti, ali i da potvrdimo koliko nam je stalo da čuvamo slobodu i gradimo bolju budućnost. Banjaluka se razvijala i rasla, na radost svih koji u njoj žive, i danas s pravom nosi status važnog administrativnog, ekonomskog, univerzitetskog, sportskog i kulturnog centra", naveo je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na društvenoj mreži Iks.
Kako navodi dalje, ljepote i bogata istorija Banjaluke su ponos svih nas, ne samo Banjalučana, već i cijele Republike Srpske.
Svim građanima Banjaluke upućujem srdačne čestitke povodom 22. aprila - Dana grada.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) April 22, 2026
Na ovaj dan Banjaluka je oslobođena, a sloboda ostaje najveća vrijednost koju je ovaj grad kroz istoriju izborio i sačuvao.
Ovo je prilika da se s ponosom podsjetimo važnih trenutaka iz naše…
"Današnji dan je i podsjećanje na sve žrtve koje je Banjaluka podnijela da bi bila ono što je danas - glavni grad Republike Srpske. Vjerujem da će Banjaluka nastaviti da ide naprijed, stvarajući još bolje uslove za život i rad svojih građana", zaključuje Dodik.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
2 h2
Banja Luka
3 h0
Banja Luka
4 h0
Banja Luka
4 h0
Najnovije
13
27
13
19
13
09
13
02
12
57
Trenutno na programu