Nebenzja: OHR treba hitno da bude ugašen - glavni je faktor nestabilnost

12.05.2026 17:13

OHR je privatizovan i glavni je faktor nestabilnost i BiH, te treba hitno da bude ugašen, rekao je ruski ambasador u UN Vasilij Nebenzja, tokom sjednice Savjeta bezbjednosti UN.

"Uspostavljen je protektorat u BiH. Imali smo nezakonito imenovanje Kristijana Šmita. On je pokušpao da optuži Republiku Srpsku za nestabilnosti u BiH", rekao je Nebenzja.

On je spomenuo i uplitanje Berlina, Londona i Pariza u unutrašnja pitanja BiH koja su donijela nestabilnosti.

"Zapad žrtvuje napore za stabilizacijom. Implementacija Dejtonskog mirovnog sporazuma je predmet manipulacije da bi se narušio mir građanima. Oni koji su skloni da zaboravljaju, 90-ih godina smo imali Zapadne aktere koji su podsticali sukob u BiH, a koji su bili u suprotnosti sa očuvanjem teritorijalnog integriteta Jugoslavije", naglasio je Nebenzja.

