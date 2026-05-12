Predstavnik Kine u SB UN: Ostajemo pri svom stavu - Šmit nije potvrđen u Savjetu bezbjednosti

Zamjenik stalnog predstavnika Kine u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih Nacija Sun Lej istakao je na sjednici o situaciji o BiH da Kina ostaje pri svom stavu, a to je da Kristijan Šmit nije potvrđen u Savjetu bezbjednosti UN-a.

"Od suštinske je važnosti da se poštuje princip nemiješanja u unutrašnje stvari. Sudbina Bosne i Hercegovine treba da bude u rukama njenih naroda, a o njenim pitanjima treba samostalno da odlučuju i upravljaju sami narodi. Kina je upoznata sa najavom Šmita da će podnijeti ostavku na funkciju visokog predstavnika. Naš stav po tom pitanju ostaje nepromijenjen", istakao je on.

Dodao je da imenovanje Šmita nije potvrdio Savjet bezbjednosti UN.

"I institucija visokog predstavnika i bonska ovlašćenja predstavljaju posebne aranžmane za poseban period. Oni ne bi trebalo da budu produžavani, a još manje da postanu trajni", dodao je on.