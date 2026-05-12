SZO očekuje porast broja slučajeva hantavirusa

ATV
12.05.2026 15:55

Путници се укрцавају у авион који је летио за Ајндховен, након што су се искрцали са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, на аеродрому на Тенерифеу, Канарска острва, Шпанија, понедјељак, 11. мај 2026.
Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhan Gebrejesus izjavio je da se očekuje povećanje broja slučajeva hantavirusa zbog perioda koji je protekao između pojave prvog slučaja i potvrde zaraze.

Govoreći na konferenciji za novinare, Tedros je naveo da je prvi slučaj zabeležen 6. aprila na kruzeru MV Hondius, dok je infekcija potvrđena kao zarazna tek oko 24. ili 25. aprila, prenio je Skaj njuz.

Prema njegovim riječima, tokom tog perioda putnici su imali brojne međusobne kontakte, što povećava mogućnost daljeg širenja virusa uprkos preventivnim mjerama koje su kasnije uvedene.

"Očekivali bismo više slučajeva", rekao je Tedros, dodajući da period inkubacije hantavirusa traje između šest i osam nedjelja.

Italijan hospitalizovan zbog sumnje na hantavirus

Mladić (25) iz Italije primljen je u bolnicu za infektivne bolesti u Rimu zbog sumnje na infekciju hantavirusom, prenijela je agencija Ansa.

Prema navodima medija, pacijent iz južne regije Kalabrije stavljen je u karantin nakon što je putovao letom kompanije KLM Rojal Dač Erlajns zajedno sa ženom koja je kasnije preminula od infekcije.

