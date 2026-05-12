Tramp: Havana traži pomoć od Vašingtona

Autor:ATV
Komentari:0
Kuba je zatražila pomoć od SAD, saopštio je američki predsjednik Donald Tramp.
On je na mreži "Trut sošl" napisao da će "Vašington razgovarati sa Havanom".
Tramp je u objavi nazvao Kubu "propalom zemljom koja se samo kreće u jednom smjeru - nadole".
"Kuba traži pomoć i razgovaraćemo! U međuvremenu, idem u Kinu", dodao je Tramp, koji će danas otputovati u posjetu Pekingu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
6 h0
Svijet
6 h0
Svijet
7 h0
Svijet
8 h0
Najnovije
19
44
19
37
19
37
19
29
19
26
Trenutno na programu