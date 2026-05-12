Tramp: Havana traži pomoć od Vašingtona

Kuba je zatražila pomoć od SAD, saopštio je američki predsjednik Donald Tramp.

On je na mreži "Trut sošl" napisao da će "Vašington razgovarati sa Havanom".

Tramp je u objavi nazvao Kubu "propalom zemljom koja se samo kreće u jednom smjeru - nadole".

"Kuba traži pomoć i razgovaraćemo! U međuvremenu, idem u Kinu", dodao je Tramp, koji će danas otputovati u posjetu Pekingu.