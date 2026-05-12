Tinejdžer iz Niša usmrtio starca na pješačkom: Mogao bi na dužu robiju

Niškom srednjoškolcu V. S. (18) prijeti kazna zatvora od maksimalnih 15 godina jer je 19. novembra prošle godine izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo sedamdesetogodišnjak a zatim pobjegao.

Više javno tužilaštvo u Nišu protiv njega je podiglo optužnicu zbog krivičnih djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgode.

Kako je nakon nesreće saopštila niška Policijska uprava, V. S, je u Somborskom Bulevaru vozilom "audi" na pješačkom prelazu udario sedamdesetogodišnjeg muškarca a zatim se udaljio.

Sedamdesetogodišnjak je podlegao povredama na licu mjesta.

Suđenje tinejdžeru nastavljeno je saslušanjem svjedoka nesreće koji su potvrdili da su vidjeli kako je pješak nastradao ali ne i vozača koji ga je udario.

"Video sam kako je nešto poletjelo a zatim palo sa tog vozila. Tek kada sam stao shvatio sam da je to tijelo čovjeka. Jedan prolaznik mi je kazao da on zove Hitnu pomoć pa sam ja pozvao policiju", posvjedočio je Vladislav Veljković.

Dodao je da nije uočio marku vozila jer se ono udaljilo prema naselju Pantelej.

Sličan iskaz dao je i drugi svjedok Dušan Filipović.

Hronika Policija izuzima dokumentaciju iz opštine Ugljevik, pod istragom bivši načelnik

"Primjetio sam čovjeka kako prelazi pješački prelaz a onda sam čuo prasak. Zaustavio sam se i i otrčao do nastradalog koji je bio odbačen 15 do 20 metara od pješačkog prelaza. Bio je u lokvi krvi koja se protezala do njegovih koljena", opisao je Filipović nesreću.

Advokat Milan Petrović branilac optuženog tinejdžera, ispitivao je svjedoke na okolnosti uticaja vremenskih prilika te doba dana na bezbjednost vožnje. Međutim, svjedoci su istakli da je vidljivost bila dobra zahvaljujući uličnoj rasveti te da ni vlažan kolovoz nije značajnije otežavao vožnju.

Osamnaestogodišnjak je na suđenje doveden iz pritvora u kome se nalazi od hapšenja. Njegov branilac zatražio je od suda da mu pritvor zamijeni blažom mjerom pozivajući se na praksu Evropskog suda ustanovljenu u odnosu na mlađa punoljetna lica.

"Radi se o mladoj osobi, srednjoškolcu čije dalje zadržavanje može da utiče na njegovu psihičku i mentalnu stabilnost. Praksa Evropskog suda je da se zadržavanje u pritvoru mlađih punoljetnih osoba primjenjuje samo izuzetno kako se ne bi pretvorilo u kaznu . On je već šest mjeseci u pritvoru zbog čega smatram da je krajnje vrijeme da mu bude zamenjen blažom merom", rekao je Petrović.

Poslije pooštravanja kaznene politike za krivična djela u vezi sa saobraćajem za teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja predviđena je maksimalna kazna od 15 godina dok onome ko ostavi bez pomoći lice koje je povrijedio u saobraćajnoj nesreći prijeti zatvor do osam godina

Suđenje će biti nastavljeno 27. maja saslušanjem novih svedoka i vještaka, prenosi Informer.