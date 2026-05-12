Incident u Rusiji: Učenik u školi otvorio vatru na drugove iz razreda

12.05.2026 13:04

Foto: Pexels

Učenik devetog razreda u Krasnodarskom kraju Rusije otvorio je vatru u školi, ranivši dvoje učenika. Guverner Krasnodarskog okruga rekao je da su žrtve van životne opasnosti, kao i da je pokrenuta istraga i krivični postupak.

Učenik devetog razreda unio je vazdušnu pušku u školu u Guljkevičskom okrugu Krasnodarskog kraja u Rusiji i otvorio vatru, ranivši dva učenika, izjavio je guverner Krasnodarskog kraja Venijamin Kondratjev.

"Žrtve su u zadovoljavajućem stanju. Djeci je odmah pružena neophodna medicinska pomoć u bolnici. Regionalno Ministarstvo zdravlja je takođe poslalo psihologe da pruže odgovarajuću pomoć školskoj djeci i roditeljima", objavio je guverner na svom Telegram kanalu, prenosi agencija TASS.

Regionalni guverner je dodao da će škola sprovesti istragu o kompaniji za obezbjeđenje i rukovodstvu te obrazovne ustanove. Kako je najavio, ispitaće se kako je učenik devetog razreda star oko 15 godina, mogao da ponese oružje sa sobom. Pokrenut je krivični postupak za huliganstvo, saopštio je Istražni komitet Ruske Federacije za Krasnodarski kraj, objavila je RIA Novosti.

Okružno tužilaštvo Gulkeviči takođe sprovodi istragu o pucnjavi u školi u kojoj su povrijeđeni maloljetnici. Tužilac Vladimir Hlinov je na licu mjesta i koordinira rad službi bezbjednosti.

Okružno tužilaštvo je pokrenulo antiterorističku reviziju. Ukoliko bude potrebno, biće preduzete mjere na osnovu rezultata revizije, navodi se u zvaničnom saopštenju odjeljenja.

