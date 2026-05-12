Logo
Large banner

У судару на ауто-путу у Бугарској погинула једна особа: Истрага открила шокантне детаље

Аутор:

АТВ
12.05.2026 12:47

Коментари:

0
Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

Тешка саобраћајна несрећа догодила се на ауто-путу Хемус, близу улаза у Софију, када су се сударили аутобус и камион са приколицом.

У овој несрећи једна особа је погинула, а чак 16 људи је повријеђено, потврдиле су бугарске власти.

Полиција Србија

Хроника

Ужас у Србији: Мушкарац се полио бензином у аутомобилу и запалио?

Хитне службе су извијестиле да је шесторо повријеђених особа и даље хоспитализовано, а међу њима је и жена чије је стање описано као критично.

Портал "Новините" пренио је ове информације, истичући озбиљност ситуације и борбу за животе.

Међу повријеђенима и дијете

Болнице у Софији примиле су повријеђене различите старости, укључујући дијете и више одраслих особа.

Медицински подаци показују да је најтеже повријеђена 69-годишња жена, чије је стање животно угрожавајуће.

Док је дио пацијената након прегледа пуштен на кућно лијечење, други су задржани због прелома и озбиљних повреда главе, што свједочи о сили удара.

Љубав и секс-љубав-љубавни пар

Љубав и секс

Ево зашто у широком луку требате заобилазити ''мамине синове''

Шокантни детаљи: Возачи са десетинама саобраћајних прекршаја

Истрага је открила забрињавајуће детаље о возачима укљученим у несрећу.

Оба возача, и аутобуса и камиона, имају значајан број ранијих саобраћајних прекршаја.

Возач аутобуса, 59-годишњак, има чак 45 прекршаја и већ му је раније одузимана возачка дозвола због инцидента под утицајем алкохол

Возач камиона, стар 44 године, такође има дугу историју са 29 прекршаја, што покреће питања о безбједности у саобраћају.

Дрога у систему возача камиона: Истрага у токуПолицијски тестови на алкохол били су негативни за оба возача.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Медицинске сестре и техничари враћају наду и снагу онима којима је најпотребнија

Међутим, тест на дрогу код возача камиона показао је присуство амфетамина.

Он тврди да је користио лијекове, а чекају се резултати детаљне лабораторијске анализе како би се потврдиле његове тврдње и расвијетлиле све околности инцидента.

Недостатак видео-надзора отежава истрагу

Оба возача су приведена и под полицијским надзором док траје преткривични поступак за утврђивање свих околности несреће.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Шмит штетним дјеловањем уназадио БиХ, поништити његове одлуке

Власти су изразиле забринутост јер на дионици ауто-пута гдје се догодио судар нема видео-надзора, што би могло додатно отежати истрагу и прикупљање доказа, остављајући многа питања отвореним.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бугарска

судар

Ауто-пут

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

14. Фестивал науке у Бањалуци

Друштво

Магија експеримената у Бањалуци: Све спремно за 14. Фестивал науке

1 ч

0
Пољопривредно земљиште Степен код Гацка

Градови и општине

Мјештани Мјесне заједнице Степен траже обуставу изградње соларне електране

2 ч

0
Огласила се СЗО о епидемији хантавируса

Здравље

Огласила се СЗО о епидемији хантавируса

2 ч

0
Песков: Крај војне операције чим Кијев донесе праву одлуку

Свијет

Песков: Крај војне операције чим Кијев донесе праву одлуку

2 ч

0

Више из рубрике

Песков: Крај војне операције чим Кијев донесе праву одлуку

Свијет

Песков: Крај војне операције чим Кијев донесе праву одлуку

2 ч

0
Хантавирус крузер смрти

Свијет

Ово је нулти пацијент са брода смрти: Добио температуру, преминуо 5 дана касније

2 ч

0
Стармер одбацио позиве да поднесе оставку

Свијет

Стармер одбацио позиве да поднесе оставку

2 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова у једној ријечи одговорила Каји Калас: Узалуд

3 ч

0

  • Најновије

14

07

Тинејџер из Ниша усмртио старца на пјешачком: Могао би на дужу робију

14

02

Полиција изузима документацију из општине Угљевик, под истрагом бивши начелник

13

57

Снажно невријеме у Загребу: Вјетар носио све пред собом, саобраћај обустављен

13

55

Пуцали из пиштоља у порти храма

13

53

Полио се бензином и запалио се: Настрадао мушкарац код Чачка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner