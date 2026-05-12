У судару на ауто-путу у Бугарској погинула једна особа: Истрага открила шокантне детаље

Тешка саобраћајна несрећа догодила се на ауто-путу Хемус, близу улаза у Софију, када су се сударили аутобус и камион са приколицом.
У овој несрећи једна особа је погинула, а чак 16 људи је повријеђено, потврдиле су бугарске власти.
Хитне службе су извијестиле да је шесторо повријеђених особа и даље хоспитализовано, а међу њима је и жена чије је стање описано као критично.
Портал "Новините" пренио је ове информације, истичући озбиљност ситуације и борбу за животе.
Болнице у Софији примиле су повријеђене различите старости, укључујући дијете и више одраслих особа.
Медицински подаци показују да је најтеже повријеђена 69-годишња жена, чије је стање животно угрожавајуће.
Док је дио пацијената након прегледа пуштен на кућно лијечење, други су задржани због прелома и озбиљних повреда главе, што свједочи о сили удара.
Истрага је открила забрињавајуће детаље о возачима укљученим у несрећу.
Оба возача, и аутобуса и камиона, имају значајан број ранијих саобраћајних прекршаја.
Возач аутобуса, 59-годишњак, има чак 45 прекршаја и већ му је раније одузимана возачка дозвола због инцидента под утицајем алкохол
Возач камиона, стар 44 године, такође има дугу историју са 29 прекршаја, што покреће питања о безбједности у саобраћају.
Дрога у систему возача камиона: Истрага у токуПолицијски тестови на алкохол били су негативни за оба возача.
Међутим, тест на дрогу код возача камиона показао је присуство амфетамина.
Он тврди да је користио лијекове, а чекају се резултати детаљне лабораторијске анализе како би се потврдиле његове тврдње и расвијетлиле све околности инцидента.
Оба возача су приведена и под полицијским надзором док траје преткривични поступак за утврђивање свих околности несреће.
Власти су изразиле забринутост јер на дионици ауто-пута гдје се догодио судар нема видео-надзора, што би могло додатно отежати истрагу и прикупљање доказа, остављајући многа питања отвореним.
