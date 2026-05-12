Starmer odbacio pozive da podnese ostavku

Premijer Velike Britanije Kir Starmer odbacio je pozive da podnese ostavku, poručivši ministrima da će nastaviti da upravlja državom uprkos pojačanim zahtjevima da odredi vremenski okvir za svoje povlačenje nakon teškog izbornog poraza.

"Proteklih 48 časova bilo je destabilišuće za Vladu i to ima stvarnu ekonomsku cijenu za našu zemlju i porodice. Zemlja očekuje od nas da nastavimo da upravljamo. To je ono što ja radim i što moramo raditi kao Kabinet", rekao je Starmer sastanku ministara Kabineta.

On je ponovio da, iako preuzima odgovornost za jedan od najtežih izbornih poraza Laburističke stranke, nije bilo zvaničnog pokretanja postupka za izbor njenog novog lidera.

Starmer je dodao da zemlja nikada ne bi oprostila laburistima ako bi ušli u borbu za stranačko rukovodstvo samo dvije godine nakon što je njihova velika parlamentarna većina trebala da okonča politički haos koji je zahvatio zemlju otkako je Britanija prije 10 godina izglasala izlazak iz EU.

Pozivajući se na neimenovane izvore iz Vlade, "Telegraf" je ranije objavio da su ostavku Starmera zatražili ministar unutrašnjih poslova Šabana Mahmud, ministar odbrane Džon Hili, ministar energetike Ed Milibend, ministar kulture Lisa Nendi, ministar spoljnih poslova Ivet Kuper i ministar zdravstva Ves Striting, prenosi Srna.