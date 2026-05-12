Zaharova u jednoj riječi odgovorila Kaji Kalas: Uzalud

Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas uzalud računa na svoju ulogu posrednika u mogućim budućim pregovorima između Rusije i Evropske unije, izjavila je za TASS Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.
"Uzalud", rekla je Zaharova na "preporučivanje" Kalasove da bude posrednik u pregovorima između Rusije i evropskih zemalja.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je 9. maja objavio da je bivši njemački kancelar Gerhard Šreder preferirani kandidat Rusije u mogućim pregovorima sa Evropskom unijom.
Kaja Kalas danas se sama kandidovala za tu ulogu, a da joj niko to nije ni predložio, a kamoli tražio.
"Moram da priznam, mislim da bih ja umjela da prepoznam zamke koje postavlja Rusija", rekla je Kalasova, prenosi RT Balkan.
