Srbin protjeran iz Hrvatske: Ovog puta im smeta majica

12.05.2026 17:50

Granica Granicni prelaz Hrvatska
Foto: Tanjug/AP

Državljanin Srbije novčano je kažnjen i protjeran iz Hrvatske na dvije godine jer je na graničnom prelazu Nova Sela nosio majicu sa simbolima kojima se, prema navodima hrvatske policije, "veličaju velikosrpske ideje".

To se dogodilo u nedjelju uveče na graničnom prelazu Nova Sela, saopštila je PU dubrovačko-neretvanska.

Bio suvozač u vozilu

Muškarac je 10. maja u večernjim časovima stigao na granični prelaz Nova Sela kao suvozač u putničkom automobilu. Tokom granične kontrole i postupka uzimanja biometrijskih podataka, policijski službenici primijetili su da nosi majicu sa natpisima i simbolima kojima se, kako navode, veličaju velikosrpske ideje.

“Zbog narušavanja javnog reda i mira isticanjem simbola na javnom mjestu, čime je prekršio Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, 32-godišnjak je uhapšen, a sporna majica mu je oduzeta. Nakon hapšenja, muškarac je uz optužni prijedlog priveden na Prekršajno odjeljenje Opštinskog suda u Metkoviću. Sud ga je proglasio krivim i izrekao mu pravosnažnu novčanu kaznu od 2.000 evra”, prenosi Indeks.

Zabrana ulaska u trajanju od dvije godine

Na osnovu sudske odluke, policija u Metkoviću sprovela je i postupak prema Zakonu o strancima te mu izdala rješenje o protjerivanju iz Evropskog ekonomskog prostora (EEP). Izrečena mu je i zabrana ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj u trajanju od dvije godine, a nakon pravosnažnosti presude odbijen mu je ulazak u zemlju.

