Rusi u UN-u o Mladiću: Ako se stanje generala nastavi pogoršavati, isključivi krivac je Mehanizam u Hagu

Ako se stanje generala Ratka Mladića nastavi pogoršavati, isključivi krivac je Mehanizam u Hagu, izjavio je ruski ambasador u UN Vasilij Nebenzja na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujenjinenih nacija o situaciji u BiH.

"Imamo i danas primjer sa generalom Mladićem, ne razumijemo zašto on ne može da se prebaci u Srbiju i tamo liječi. Pozivamo Mehanizam da što prije donese odluku o tome", istakao je Nebenzja.

Podsjećamo, general Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

On je 2. maja bio prebačen iz pritvorske u civilnu bolnicu u Hagu zbog sumnje na moždani udar. Budući da ljekari nisu potvrdili da je general pretrpio moždani udar, on je vraćen u pritvorsku bolnucu.

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.

Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.