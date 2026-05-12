Amidžić: Ukidanje akciza značilo bi odustajanje od infrastrukturnih projekata

Izvor:

SRNA

12.05.2026 16:25

предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ
Foto: ATV

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je tokom Jahorina ekonomskog foruma da je pitanje akciza problem političke, a ne ekonomske prirode i da bi ukidanje akciza značilo odustajanje od infrastrukturnih projekata.

Amidžić je rekao da je ono što proizilazi iz globalnog poremećaja usljed dešavanja na Bliskom istoku, političke prirode, a de se samo pokušava nametnuti kao ekonomski predmet.

- U situaciji danas ne može se očekivati ekonomski odgovor - rekao je Amidžić na panelu o temi "Održivo tržište bez sive zone: Partnerstvo države i privrede" koji je održan u okviru Jahorina ekonomskog foruma.

On je istakao da je Republika Srpska umanjila akcize 10 feninga po litru.

- Ljudi će reći to nije ništa značajno, a kada poskupi za 10 feninga, onda jeste - rekao je Amidžić i dodao da bi svako ko podržava ukidanje akciza morao da se odrekne infrastrukturnih projekata koji se finansiraju od indirektnog oporezivanja.

Pomoćnik direktora Sektora za poreze Uprave za indirektno oporezivanje BiH /UIO/ Vinko Skoko rekao je, tokom diskusije na panelu, da bi bilo kakva izmjena akcize uticala na realnu stabilnost BiH.

- Svaka promjena iziskuje dodatna finansijska sredstva. Na kraju ne bi dobili ništa, samo bi izgubili vrijeme - ukazao je Skoko.

