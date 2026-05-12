Kalabuhov: Došlo vrijeme za zatvaranje OHR-a

12.05.2026 13:18

Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов
Foto: ATV/Branko Jović

Ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov izjavio je da je odlaskom Kristijana Šmita napokon došlo vrijeme za zatvaranje OHR-a, te da se nakon toga domaći akteri trebaju dogovoriti o prioritetima za razvoj BiH.

Kalabuhov je najavio da će pozicija Rusije po pitanju BiH biti iznesena na današnjoj debati Savjeta bezbjednosti UN.

On je istakao da se pozicije moraju kristalizovati i da OHR sa svim ovlaštenjima ne može beskonačno da egzistira.

- Tu ima i jedna vrsta paradoksa i kontradiktornosti, a to je da nema govora o suverenitetu BiH dok je prisutan OHR - ocijenio je ruski ambasador.

On je ukazao i na neke teze pripremljene za današnju sjednicu Savjeta bezbjednosti u kojima se navodi da se "situacija u BiH pogoršala".

- Pitanje je da li se takav narativ namjerno kreira zbog daljeg ostanka OHR-a ili su ljudi koji su radili u OHR-u toliko nekvalifikovani da su doveli do takve situacije - rekao je Kalabuhov.

On smatra da se nakon 30 godina postojanja OHR-a moglo očekivati da urade sve što je trebalo i da BiH završi sa međunarodnim protektoratom.

Podsjetio je da je za vrijeme Šmita došlo do destabilizacije unutar međunarodne zajednice i političkih prilika u BiH, na šta je Rusija upozoravala prije pet godina kada je došao takozvani visoki predstavnik.

Kalabuhov je napomenuo da Rusija nikada nije priznavala Šmita kao visokog predstavnika, niti joj je bilo interesantno šta je pričao i radio.

Odgovarajući na pitanje da li će ruska strana učestvovati u imenovanju budućeg visokog predstavnika, Kalabuhov je rekao da će možda biti nekih pregovora unutar međunarodne zajednice, podsjetivši da je i predsjednik Milorad Dodik naveo da Republika Srpska, kao jedna od potpisnica aneksa Dejtonskog sporazuma, mora participirati u izboru.

- Vidjećemo šta će se desiti, ali bazična procedura je poznata - prema Dejtonskom sporazumu Upravni odbor PIK-a može samo nominovati kandidaturu, ali posljednju riječ ima Savjet bezbjednosti koji mora odboriti tu kandidaturu - istakao je Kalabuhov za Srnu.

On je zaključio da se više ne moraju postavljati uslovi za zatvaranje OHR-a, te da se politički predstavnici u BiH moraju sami dogovoriti o prioritetima razvoja BiH.

Iz OHR-a je juče saopšteno da je Kristijan Šmit donio ličnu odluku da napušta BiH.

