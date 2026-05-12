Večeras prvo polufinale Evrovizije: Kad nastupa Srbija

ATV
12.05.2026 13:03

Бенд Лавина, побједник Песме за Евровизију
Foto: TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ

Večeras će se, 12.maja, u Beču održati prvo polufinalno veče Evrovizije. Publici će se predstaviti 15 zemalja, a posljednji će biti predstavnici Srbije - niška grupa "Lavina" koja će otpjevati pjesmu "Kraj mene".

Izvođači su u Beču već danima gd‌je svakodnevno imaju probe, a pre dva dana je održan i tirkizni tepih kao predceremonija pred večerašnju Evroviziju koja će okupiti muzičke predstavnike iz cijele Evrope.

Tada su ispred zdanja Bečke gradske vijećnice prošetale brojne delegacije, a posebnu pažnju privukli su momci iz grupe "Lavina".

U razgovoru sa srpskim medijima, oni su otkrili šta se dešava par dana pred takmičenje.

"Nismo stigli da se prošetamo, radimo puno... Trudimo se da naš performans dovedemo do maksimuma. Biće vremena za odmaranje", ispričali su.

Otkrili su ko im je od prethodnih predstavnika Srbije pružio podršku.

"Bilo je više njih...Recimo sa Konstraktom smo se sreli ona nas je posavetovala, dala nam je interesantne savete Sanja iz Huricane, Princ koji nas je podržao...", rekli su oni.

Članovi grupe "Lavina" su otkrili i koji su savjet konkretno dobili.

"Da se trudimo da uživamo u ovome što više. Ipak je jedan vid pritiska i obaveza ali treba da nađemo taj neki momenat gde možemo da se opustimo i budemo to što jesmo da bismo prezentovali to na bini", rekli su članovi te grupe pa su prokomentarisali i kako se nose sa scenskim kostimima.

"Scenski kostimi nisu loši i volimo ih al jednostavno su teški...ali efektni", izjavili su oni za "Telegraf".

