Vlada iz Magla benda 3 puta odbio da pjeva na svadbi Nikole Jokića, otkrio i razlog

11.05.2026 21:10

Влада из Магла бенда 3 пута одбио да пјева на свадби Николе Јокића, открио и разлог

Magla bend nastavlja sa serijom sjajnih koncerata, a čini se da su povjerenje publike i te kako opravdali, s obzirom da se za njihove nastupe traži karta više.

Vladan Savić, poznatiji kao Vlada Magla otkrio je za Mondo zanimljivu stvar - da je tri puta "odbio" da pjeva na svadbi Nikole Jokića.

Na pitanje kako je reagovao kada je čuo da će proslavljeni košarkaš biti u prvom redu, Vlada se nasmejao i rekao:

"Zadovoljstvo mi je da živim u doba Nikole Jokića. Biće mi zadovoljstvo da se upoznamo večeras. Na obostranu žalost, kada se vjenčavao, supruga i on su željeli da mi nastupamo na njihovoj svadbi. Dva puta su nas pitali za termin, dva puta smo bili zauzeti, treći termin smo bili zauzeti", rekao je Vladan koji ne krije da mu je žao što nisu uljepšali njihov veliki dan, ali se raduje večerašnjem druženju.

