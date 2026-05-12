Šmit želi da PIK bira visokog predstavnika: Imenovanje na dnevnom redu sljedeće sjednice

Kristijan Šmit, čovjek koji se predstavljao kao visoki predstavnik obratio se Savjetu bezbjednosti UN-a te rekao kako je sam podnio ostavku, te stavio na dnevni red sljedeće sjednice PIK-a imenovanje svog nasljednika".

"Donio sam ličnu odluku da završim mandat. Na osnovu te svoje odluke sam stavio na dnevni red sljedeće sjednice PIK-a svog nasljednika, počeo je proces imenovanja", rekao je Šmit.

BiH ATV u posjedu Šmitovog izvještaja: Dodik pomenut 16 puta, Srbi i Hrvati "loši momci"

Kao što se i očekivalo, obrušio se na Srbe. Nijemcu su za sve krivi predstavnici Republike Srpske.

"Zvaničnici RS su doveli do deeskalacije, ali i dalje provode destabilizirajuće izjave. Posebno je u tom kontekstu značajna izjava Dodika data u Donjoj Gradini", rekao je on.

"Šmit nema pravo da govori u ime međunarodne zajednice"

Podsjećamo, u Njujorku je počela polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti UN o BiH, a na startu Rusija se zvanično usprotivila da se Kristijan Šmit obrati Savjetu.

"Želimo zvanično da kažemo da se ne slažemo sa tim da se Šmit obrati, posebno kao tzv. visoki predstavnik. Hoćemo da kažemo da Savjet bezbjednosti nije odbrio njega i nije ovlašćen da obavlja dužnost. Šmit nikada nije ima i nema pravo da govori u ime međunarodne zajednice, on može samo da govori u lično ime kao državljanin Njemačke. Šmit je navodno odstupio sa pozicije koju nikada nije ni imao", rekla je predstavnica Rusije.