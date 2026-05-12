Šok u Madridu! Propisno se obrukao jedan od najboljih tenisera svijeta

12.05.2026 17:37

Foto: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Njemački teniser Aleksandar Zverev završio je učešće na mastersu u Rimu već u osmini finala, pošto je poražen od Lućana Darderija rezultatom 2:1 (1:6, 7:6, 6:0).

Iako je imao sve u svojim rukama, Aleksandar Zverev je dopustio sebi blamažu koja će se dugo prepričavati, jer je nakon preokreta poražen od Lućana Darderija sa 2:1 (1:6, 7:6, 6:0).

Prvi set rutinski, a onda drama

Zverev je prvi set dobio rutinski (6:1), a u drugom je dva puta imao prednost brejka. Prilikom rezultata 5:4, Nijemac je servirao za pobjedu, ali mu je ruka zadrhtala.

Ipak, prava drama viđena je u taj-brejku drugog seta, kada je Zverev propustio čak četiri meč lopte, što je Italijan kaznio i slavio sa 12:10.

Bez gema u trećem setu

Ono što se dogodilo u odlučujućem setu teško je objasniti za igrača njegovog renomea. Zverev se potpuno psihološki predao i dopustio Darderiju da mu nanese sramotan poraz bez osvojenog gema u trećem setu.

