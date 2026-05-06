Nadal: Siner je za Zvereva praktično nepobjediv

ATV
06.05.2026 16:03

Александар Зверев из Њемачке, десно, прелива пјенушаво вино преко главе Јаника Синера из Италије на крају финалног меча у мушком синглу на тениском турниру у Мадриду, Шпанија, у недјељу, 3. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Španski teniski trener Toni Nadal kaže da Saša Zverev smatra Janika Sinera nepobjedivim.

Siner je za 58 minuta deklasirao Zvereva u finalu Madrida rezultatom 6:1, 6:2.

Italijan je tako povisio na 10-4 u međusobnim duelima.

"Finale koje se završava za manje od sat vremena između prvog i trećeg na svijetu. Zverev je ušao na teren već poražen", kaže Nadal i dodaje:

"Pitao sam Zvereva tada protiv koga bi više volio da se suoči, sa Sinerom ili Alkarasom, a on je odgovorio sa Alkarasom. Siner je za njega praktično nepobjediv. Ne smatram Alkarasa inferiornim u odnosu na Sinera".

Siner je nadigrao Zvereva devet puta uzastopno, od toga u četiri navrata tokom 2026. godine.

