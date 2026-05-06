Nadal: Siner je za Zvereva praktično nepobjediv

Španski teniski trener Toni Nadal kaže da Saša Zverev smatra Janika Sinera nepobjedivim.
Siner je za 58 minuta deklasirao Zvereva u finalu Madrida rezultatom 6:1, 6:2.
Italijan je tako povisio na 10-4 u međusobnim duelima.
"Finale koje se završava za manje od sat vremena između prvog i trećeg na svijetu. Zverev je ušao na teren već poražen", kaže Nadal i dodaje:
"Pitao sam Zvereva tada protiv koga bi više volio da se suoči, sa Sinerom ili Alkarasom, a on je odgovorio sa Alkarasom. Siner je za njega praktično nepobjediv. Ne smatram Alkarasa inferiornim u odnosu na Sinera".
Siner je nadigrao Zvereva devet puta uzastopno, od toga u četiri navrata tokom 2026. godine.
