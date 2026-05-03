Siner ekspresno stigao do titule u Madridu

03.05.2026 19:14

Јаник Синер из Италије, десно, праћен је Александром Зверевим из Њемачке, након побједе у финалном мечу мушког сингла на тениском турниру у Мадриду, Шпанија, у недјељу, 3. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Italijanski teniser Janik Siner ekspresno je stigao do titule na Mastersu u Madridu nakon što je deklasirao Aleksandra Zvereva rezultatom 6:1, 6:2.

Siner se osim titule osvojene za 58. minuta okitio i istorijskim uspjehom. On je prvi teniser koji je osvojio pet uzastopnih Mastersa i prva četiri u jednoj godini.

Bila mu je ovo 28. pobjedu u nizu na Mastersima, čime se dodatno približio rekordu Novaka Đokovića od 31.

Uz to, sada ima 23 pobjede zaredom i to uz svega jedan izgubljeni set.

