Grk vozio 236 kilometara na čas, zaustavljen na auto-putu

Pripadnici saobraćajne policije zaustavili su oko 16 časova na teritoriji opštine Bujanovac tridesetpetogodišnjeg državljanina Grčke koji se automobilom "audi", sa švajcarskim tablicama, kretao brzinom od 236 kilometara na čas, na dionici gdje je ograničenje 130.

Vozač je udaljen iz saobraćaja, a protiv njega je pokrenut postupak zbog opasne vožnje.

"Tokom pojačanih kontrola povodom prvomajskih praznika, u prethodna dva dana iz saobraćaja su uklonjena još četiri vozača zbog sličnih prekršaja", navodi se u saopštenju policije.

Iz saobraćajne policije apeluju na vozače da poštuju ograničenja brzine i saobraćajne propise, jer nepropisna vožnja direktno ugrožava bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.

(RTS)