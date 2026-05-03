Ovako je pronađena Dunja (15): Otišla iz škole, a locirana u vozu!

Dunja N. (15) iz Novi Sad, za kojom je prethodno bio aktiviran sistem "Pronađi me", uspješno je pronađena sinoć živa i zdrava nakon intenzivne potrage.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova locirali su ih 2. maja oko 20.40 časova u vozu na relaciji Beograd-Petrovaradin, a presudna za uspješan ishod bila je pravovremena dojava građana.

Ovim je okončana potraga koja je trajala od 29. aprila i zbog koje je bio aktiviran sistem “Pronađi me”, dok se djevojčicin otac odmah po dobijanju vijesti uputio u Batajnica po nju.

Podsjetimo, drama je počela kada se Dunji izgubio svaki trag nakon što je napustila novosadsku Školu za osnovno i srednje obrazovanje “Dr Milan Petrović” 29. aprila.

Prema prvim informacijama, ona je iz škole otišla u društvu Danijela (15) i još jednog prijatelja, Đorđa, pod izgovorom da idu do prodavnice.

Dojava da su viđeni u Inđiji

Nakon prijave o nestanku Dunje, policija je pokrenula intenzivnu potragu.

MUP je saopštio da su tinejdžeri viđeni 1. maja oko 19 časova u Inđija, na raskrsnici ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Postojale su sumnje i dojave građana da su se uputili starim putem ka Beogradu.

Aktiviran sistem “Pronađi me”

MUP je aktivirao sistem “Pronađi me”, putem kojeg su građanima širom Srbije stigle SMS poruke sa njenim opisom, piše Blic.

Direktor Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, Igor Jurić, tada je istakao da je slučaj izuzetno kompleksan.

On je objasnio da sistem nije istovremeno aktiviran i za nestalog Danijela jer bi to u specifičnim situacijama moglo dodatno da ugrozi bezbjednost nestalog djeteta.

Dunjina porodica je tokom tih dana prolazila kroz veliku neizvjesnost.

Njen otac, Aca, istakao je za “Blic” da je očajan i uplašen, ali se nadao da činjenica da su viđeni u Inđiji znači da su živi i da će brzo biti pronađeni.

Zahvaljujući dobroj koordinaciji policijskih službi i odgovornosti građana koji su reagovali na obavještenja, ovaj slučaj je, srećom, vrlo brzo dobio pozitivan epilog.

Sistem “Pronađi me” aktiviran peti put u Srbiji

Inače, sistem “Pronađi me” sinoć je aktiviran peti put u Srbija. Prethodno, aktiviran je samo sedam dana ranije zbog dječaka (6) iz Niš koji je brzo pronađen.

Prije toga, sistem “Pronađi me” aktiviran je zbog dječaka (11) iz Beograda koji se nije vratio kući iz škole.

Sistem je aktiviran i zbog nestanka djevojčice (2) iz Ub u martu prošle godine.

Prvi put u Srbiji, sistem je aktiviran kada je nestala Danka Ilić.