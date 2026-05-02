Nakon nestanka Dunje (15) oglasio se i Igor Jurić: "Slučaj je izuzetno kompleksan"

Direktor Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Igor Jurić ocijenio je da je slučaj nestanka petnaestogodišnje Dunje Necić iz Novog Sada izuzetno kompleksan, nakon što je aktiviran sistem "Pronađi me" za hitno obavještavanje javnosti.

Kako je naveo, Dunja Necić je nestala 29. aprila 2026. godine, a riječ je o djevojčici koja pohađa Školu za osnovno i srednje obrazovanje "Dr Milan Petrović" u Novom Sadu i koja je dijete sa posebnim potrebama.

Prema dostupnim informacijama, Dunja Necić je nestala zajedno sa šesnaestogodišnjim Danijelom, takođe učenikom iste škole, kao i još dvije muške osobe. Dvije osobe su se u međuvremenu vratile, dok se za Dunjom i Danijelom i dalje intenzivno traga.

Igor Jurić je naveo da su u stalnom kontaktu sa članovima porodica nestale djece, kao i da je policija odmah po prijavi pokrenula opsežnu potragu.

On je objasnio i razloge zbog kojih je sistem "Pronađi me" aktiviran tek naknadno, ističući da se u ovakvim situacijama mora voditi računa o procjeni rizika.

Srbija Aktiviran sistem "Pronađi me": Nestala Dunja (15)!

"Situacija je izuzetno kompleksna, s obzirom na to da Dunja Necić pohađa školu za specijalno obrazovanje "Dr Milan Petrović". U određenim situacijama samo pokretanje sistema može dovesti u opasnost život nestalog djeteta. Zbog toga se sistem nije oglašavao u slučaju nestanka šesnaestogodišnjeg Danijela, za koga se sumnja da je sa Dunjom", rekao je Jurić.

Prema opisu koji je objavljen, Dunja Necić je visoka oko 160 centimetara, crne kose do ramena, srednje građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne "Nike" patike.

Policija apeluje na građane da, ukoliko imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku Dunje Necić, odmah kontaktiraju najbližu policijsku stanicu ili pozovu brojeve 192 i 064/8924059.

Sve informacije u vezi sa potragom dostupne su i na zvaničnom sajtu sistema "Pronađi me":