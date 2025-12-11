Logo
Pjevačica samu sebe prijavila policiji: Usred noći je uhvatila jaka kriza

Izvor:

Informer

11.12.2025

11:16

Дуња Илић
Foto: Instagram

Pjevačica Dunja Ilić priznala je da je samu sebe, usred noći, prijavila policiji zbog glasne muzike, kako bi im tražila jednu cigaretu kada dođu.

Dunja, koja je zbog poroka postala bekućnik, počela je da pije sa 13 godina, a majka joj je pomogla da se skine sa heroina. Međutim, cigarete nije ostavila ni dan danas, a u trenucima najveće krize je samu sebe je prijavila policiji.

"Mislim da je vrhunac moje krize za cigaretama bio 2011. godine, negdje oko tri ujutru kad sam pojačala muziku do daske i prijavila sebe pandurima, da bih ih pitala jel imaju cigaru kad dođu", napisala je pjevačica.

Nakon toga, Dunja je objavila još jedan iskren apel pratiocima, osvrnuvši se na aktuelna prepucavanja i uvrede koje se često dešavaju na društvenim mrežama.

ILU-GRADILIŠTE-170925

Srbija

Užas na gradilištu: Radnik pao sa drugog sprata, nije mu bilo spasa

"Ljudi, molim vas, nemojte se pljuvati preko Instagrama. Znam da sam ja to prva radila, ali nisam bila ni trezna ni normalna. Sad sam trezna i polunormalna i ne bi mi palo na pamet. Imate telefon pa se napušire. Imate ulicu pa se poubijajte. Ovo je baš onako jadno", poručila je Dunja.

Pjevačica već duže vrijeme govori o svojim borbama sa zavisnostima, a ovakvim ispovijestima još jednom je pokazala da nema problem da javno prizna svoje greške, prenosi Informer.

