Logo
Large banner

Masovni štrajk prijeti da poremeti saobraćaj i usluge

Izvor:

SRNA

11.12.2025

11:08

Komentari:

0
Људи штрајкују
Foto: Life Matters/Pexels

Štrajk koji su sazvale dvije glavne portugalske sindikalne konfederacije prijeti da izazove ozbiljne poremećaje u letovima i željezničkom saobraćaju, ali i da zatvori mnoge vladine službe, te primora na otkazivanje ljekarskih pregleda i časova.

Sindikati su za danas kasnije planirali ulične marševe. To je prvi put od 2013. godine da su krovne sindikalne organizacije Opšti radnički sindikat i Opšta konfederacija portugalskih radnika udružile snage.

полиција-Република Српска-грб полиције

Hronika

Banjalučanin uhapšen zbog prijetnji smrću sugrađaninu

Socijaldemokratski premijer Luis Montenegro opisao je štrajk kao besmislen jer zemlja dobro posluje.

Ove dvije organizacije, koje predstavljaju blizu milion portugalskih radnika, saopštile su da bi to mogao biti najveći štrajk u zemlji u više od 10 godina, dok osporavaju planirane izmjene zakona o radu koje je sprovela vlada desnog centra, javlja AP.

Sindikati kažu da izmjene ukidaju radnicima prava, dok portugalska Vlada tvrdi da su one potrebne kako bi ekonomija bila fleksibilnija i podstakla rast.

Predložene izmjene uključuju olakšavanje otpuštanja radnika, uskraćivanje prava na štrajk u dodatnim sektorima ekonomije i ograničavanje pauza za dojenje za majke na prve dvije godine djeteta u odnosu na trenutnu neograničenu regulativu.

ILU-TELEFON-VIBER-180925

Svijet

Djeca koriste društvene mreže uprkos državnoj zabrani

Portugalija ima jednu od najmanjih ekonomija EU, a njeni radnici su među najslabije plaćenima u bloku od 27 zemalja.

Prema podacima Nacionalnog zavoda za statistiku, prosječna plata iznosi oko 1.600 evra prije oporezivanja, dok minimalna plata koju zarađuju stotine hiljada radnika iznosi 870 evra prije oporezivanja.

Преврнуо се чамац са мигрантима-11122025

Region

Vuleta se ispravio: Stradao jedan migrant prilikom prevrtanja čamca

Portugalce, takođe, pogađa kriza stanovanja i troškova života, jer cijene nekretnina rastu, a inflacija se zadržava na nešto više od dva odsto.

Podijeli:

Tagovi:

Portugal

Štrajk

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трампов зет улаже милијарду долара у острво на Јадрану

Region

Trampov zet ulaže milijardu dolara u ostrvo na Jadranu

3 h

0
Четири ствари које претварају вашу веш машину у "минско поље"

Savjeti

Četiri stvari koje pretvaraju vašu veš mašinu u "minsko polje"

3 h

0
Стручњаци открили треба ли прати од‌јећу чим је купите

Savjeti

Stručnjaci otkrili treba li prati od‌jeću čim je kupite

3 h

0
Маја Маринковић

Scena

Maja Marinković mogla da umre zbog silikona: Dobila sepsu, operacija trajala dva sata

3 h

0

Više iz rubrike

Дјеца користе друштвене мреже упркос државној забрани

Svijet

Djeca koriste društvene mreže uprkos državnoj zabrani

3 h

0
Ана Волш данима прије нестанка била узнемирена: Пријатељи открили детаље

Svijet

Ana Volš danima prije nestanka bila uznemirena: Prijatelji otkrili detalje

3 h

0
Орбан: Америка са потпуном прецизношћу види пад Европе

Svijet

Orban: Amerika sa potpunom preciznošću vidi pad Evrope

3 h

0
Пријете поплаве: Десетине хиљада људи пред евакуацијом

Svijet

Prijete poplave: Desetine hiljada ljudi pred evakuacijom

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

19

Apel iz MUP-a Srpske: Oprezno sa upotrebom pirotehnike

14

15

Preminule još dvije žene u prevrtanju čamca u Slavonskom Brodu

14

15

Orban: Evropa u dubokoj krizi civilizacije

14

10

Pala bugarska vlada

14

06

Mozak u "crvenoj zoni": Ako vas budi i najmanji zvuk, to je ozbiljan signal

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner