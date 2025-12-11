Masovni štrajk prijeti da poremeti saobraćaj i usluge

Štrajk koji su sazvale dvije glavne portugalske sindikalne konfederacije prijeti da izazove ozbiljne poremećaje u letovima i željezničkom saobraćaju, ali i da zatvori mnoge vladine službe, te primora na otkazivanje ljekarskih pregleda i časova.

Sindikati su za danas kasnije planirali ulične marševe. To je prvi put od 2013. godine da su krovne sindikalne organizacije Opšti radnički sindikat i Opšta konfederacija portugalskih radnika udružile snage.

Socijaldemokratski premijer Luis Montenegro opisao je štrajk kao besmislen jer zemlja dobro posluje.

Ove dvije organizacije, koje predstavljaju blizu milion portugalskih radnika, saopštile su da bi to mogao biti najveći štrajk u zemlji u više od 10 godina, dok osporavaju planirane izmjene zakona o radu koje je sprovela vlada desnog centra, javlja AP.

Sindikati kažu da izmjene ukidaju radnicima prava, dok portugalska Vlada tvrdi da su one potrebne kako bi ekonomija bila fleksibilnija i podstakla rast.

Predložene izmjene uključuju olakšavanje otpuštanja radnika, uskraćivanje prava na štrajk u dodatnim sektorima ekonomije i ograničavanje pauza za dojenje za majke na prve dvije godine djeteta u odnosu na trenutnu neograničenu regulativu.

Portugalija ima jednu od najmanjih ekonomija EU, a njeni radnici su među najslabije plaćenima u bloku od 27 zemalja.

Prema podacima Nacionalnog zavoda za statistiku, prosječna plata iznosi oko 1.600 evra prije oporezivanja, dok minimalna plata koju zarađuju stotine hiljada radnika iznosi 870 evra prije oporezivanja.

Portugalce, takođe, pogađa kriza stanovanja i troškova života, jer cijene nekretnina rastu, a inflacija se zadržava na nešto više od dva odsto.