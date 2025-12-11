Prijete poplave: Desetine hiljada ljudi pred evakuacijom

Desetine hiljada stanovnika zapadnog Vašingtona suočava se sa mogućim naredbama za evakuaciju zbog obilnih padavina koje prijete da izazovu poplave, saopštili su danas zvaničnici.

Guverner Bob Ferguson proglasio je vanredno stanje na nivou cijele države, upozoravajući da "životi mogu da budu ugroženi u narednim danima", prenio je AP.

Vlasti su naredile evakuaciju stanovnicima okruga kod reke Skagit, jer rijeka približava istorijskim nivoima.

Stotine pripadnika Nacionalne garde poslati su na teren radi pomoći zajednicama, a klizišta i poplave zatvorila su dijelove međudržavnog puta 90 i auto-puta SAD 2.

Više od 17.000 korisnika ostalo je bez struje, a padavine u protekla 24 sata dostigle su do 17,8 centimetara u planinskim oblastima. Očekuje se da će rijeka Skagit dostići vrhunac od oko 14,3 metra u planinskom gradu Bekrin i 12 metara u Maunt Vernonu, što bi moglo da premaši zaštitni zid izgrađen 2018. godine.

Zvaničnici pozivaju građane da se pripreme za moguće poplave i da slijede uputstva o evakuaciji.

Meteorolozi navode da je u pitanju tzv. "atmosferska rijeka" koja donosi velike količine vlage s Tihog okeana, dok se očekuje novi olujni sistem od nedjelje.

U Sumasu, malom gradu duž granice SAD i Kanade, sirena za poplavu se oglasila ispred gradske skupštine i stanovnicima je rečeno da se evakuišu.

Granični prelaz je takođe zatvoren za komercijalna vozila koja se kreću ka jugu kako bi se ostavilo više prostora za evakuaciju, rekli su iz policije.

Naučnici ističu da su klimatske promene povezane sa intenzivnim padavinama. Prema njihovim riječima, klimatske promjene su odgovorne za intenzivnije i češće ekstremne oluje, suše, poplave i šumske požare. Očekuje se da će još jedan olujni sistem donijeti više kiše počev od nedjelje.