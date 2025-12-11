Logo
Lavrov: Evropa želi prekid vatre kako bi se "odmorili" i ponovo započeli konflikt

11.12.2025

09:40

Лавров: Европa жели прекид ватре како би се "одморили" и поново започели конфликт
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Inicijative američkog lidera Donalda Trampa zaista su usmjerene na otklanjanje uzroka ukrajinskog konflikta, dok ih u Evropi čak i ne pominju, istakao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na ambasadorskom okruglom stolu o situaciji oko Ukrajine.

"Pregovori Rusije i SAD o Ukrajini imaju za cilj uspostavljanje dugoročnog mira", naglasio je Lavrov.

Dodao je da u Evropi žele prekid vatre u Ukrajini kako bi se "odmorili" i dobili na vremenu da bar "malčice" podrže kijevski režim oružjem i novcem, a potom ponovo započeli konflikt.

"Očigledno je da ima mnogo spekulacija, raznih destruktivnih podmetanja i falsifikata. Stoga vidimo osnovnu svrhu takvih aktivnosti, koje pokreću naši zapadni partneri, u nastojanju da zakomplikuju traženje pregovaračkog rješenja i produže konflikt, uključujući i time što djeluju protiv inicijativa Sjedinjenih Država i predsjednika Donalda Trampa, koje su zaista usmjerene na pronalaženje rješenja koja će doprineti uklanjanju primarnih uzroka ukrajinske krize", napomenuo je Lavrov.

Пензионери

Društvo

Moguća čak i obustava: Šta ako ne podignete ček od penzije

Kako je napomenuo, Rusija je od samog početka ukrajinske krize, još od 2014. godine, činila sve što je moguće da dođe do njenog rješenja.

Naglasio je da predsjednik SAD Donald Tramp iskreno nastoji da riješi ukrajinski konflikt političko-diplomatskim putem.

"Treba odati priznanje sadašnjem američkom lideru, nakon povratka u Bijelu kuću zaista se prihvatio ovog pitanja. Prema našoj ocjeni, iskreno nastoji da doprinese prevazilaženju ukrajinskog konflikta političko-diplomatskim metodama", ocijenio je ministar spoljnih poslova Rusije, prenosi RT Balkan.

