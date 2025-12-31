Budite oprezni: Kako za minut da provjerite da li je onlajn prodavnica lažna

Praznici su period kada ljudi najčešće ostaju bez novca tokom onlajn kupovine. Ne zato što su nepažljivi, već zato što kupuju u žurbi.

Popusti djeluju hitno, zalihe navodno nestaju, a osjećaj da treba reagovati odmah ide direktno u korist prevaranata.

Dobra vijest je da u većini slučajeva nije potrebno više od jednog minuta da se uoče jasni znaci da nešto nije u redu. Lažne onlajn prodavnice se često odaju vrlo brzo, ako se zna gdje da se pogleda.

Prvi znaci da nešto nije u redu

Već prvi pogled na adresu sajta često otkriva prevaru. Lažne prodavnice koriste domene koji liče na poznate brendove, ali imaju sitne razlike koje se lako previdi u žurbi. Dodatno slovo, čudan nastavak ili neprirodna kombinacija riječi je apsolutno znak da je u pitanju prevara.

Način plaćanja je sljedeći veliki signal. Ako sajt forsira direktne uplate, brze transfere ili opcije koje ne nude nikakvu zaštitu kupca, to je ozbiljno upozorenje. Prave onlajn prodavnice nemaju razlog da izbjegavaju standardne i bezbijedne metode plaćanja.

Još jedan jasan znak je izostanak stvarnih podataka o firmi. Kada ne postoji jasna adresa, naziv kompanije ili funkcionalan kontakt, rizik je ogroman. Lažne prodavnice se oslanjaju na anonimnost jer računaju da kupac neće imati kome da se obrati kada nastane problem.

Zašto ljudi ipak nasjedaju tokom praznika

Tokom praznika ljudi ignorišu signale koje bi u drugim situacijama odmah primjetili. Jezik sajta često je agresivan, pun poruka o posljednjoj šansi i odbrojavanja koja nikada ne prestaju. Upravo taj pritisak stvara osjećaj hitnosti i gura ljude da preskoče osnovne provjere.

Brza provjera iskustava drugih kupaca može da razreši dilemu za nekoliko sekundi. Dovoljno je ukucati naziv prodavnice uz reči poput “prevara” ili “iskustva” i vidjeti da li se odmah pojavljuju upozorenja. Lažne prodavnice rijetko ostaju neprimjećene, posebno tokom praznika.

Najvažnije pravilo je jednostavno. Ako ponuda djeluje predobro da bi bila istinita, u najvećem broju slučajeva nije istinita. Jedan minut razmišljanja često je dovoljan da se izbjegne problem koji kasnije traje mnogo duže.

(Telegraf Biznis)