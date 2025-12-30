Utvrđeno zašto su izumrli hobiti

Tim naučnika uspio je da otkrije dokaze o tome šta je imalo ključnu ulogu u izumiranju drevne ljudske vrste Homo floresiensis, poznatije po nadimku hobiti. Studija je otkrila da su hobiti napustili Lijang Bua, pećinu u kojoj su boravili oko 140.000 godina, zbog promjene klime i to tokom suše koja je trajala hiljadama godina.

Tim, među kojima su bili i istraživači Univerziteta u Vulongongu, kombinovao je hemijske zapise iz pećinskih stalagmita sa izotopskim podacima iz fosilnih zuba vrste patuljastih slonova (Stegodon florensis insularis) koje

su hobiti lovili.

Rezultati otkrivaju ekstenzivan trend isušivanja koji je počeo prije oko 76.000 godina, a kulminirao je teškom sušom prije između 61.000 i 55.000 godina, otprilike u vrijeme kada su hobiti nestali.

„Površinska slatka voda, patuljasti slonovi i Homo floresiensis su se istovremeno proredili, pokazujući kumulativne efekte ekološkog stresa. Konkurencija za sve manje vode i hrane vjerovatno je primorala hobite da napuste Liang Buu“, rekao je dr Gert van der Berg, saradnik Univerziteta u Vulongongu.

Srbija Monstruozno i bolesno: Dječaku bakljom pržili genitalije, od udaraca mu pukle jetra i slezina!

Iako fosili Homo floresiensisa datiraju prije najranijih dokaza o anatomski modernim ljudima na Floresu, Homo sapiens je prolazio kroz indonežanski arhipelag u vrijeme kada su hobiti nestali, prenosi Phys.org

„Moguće je da su se hobiti, dok su se kretali u potrazi za vodom i plenom, susreli sa modernim ljudima. U tom smislu, klimatske promjene su možda pripremile teren za njihov konačni nestanak“, rekao je dr Gejgan.