"Nikada više ne bih ušao u rijaliti": Pjevač donio konačnu odluku

Izvor:

Telegraf

30.12.2025

07:38

"Никада више не бих ушао у ријалити": Пјевач донио коначну одлуку

Pjevač Nemanja Nikolić istakao je da više nikada ne bi pristao da učestvuje u bilo kojem rijaliti programu. Iako je ranije bio dio emisija "Dvor" na TV Pink i "Parovi" na TV Hepi, Nemanja Nikolić tvrdi da ne postoji novac za koji bi se ponovo priključio ovakvom formatu.

- Sada je to drugačiji format i ne bih se snašao. Ne postoji novac za koji bih ušao u rijaliti, pogotovo sada kada su mi djeca velika. Ne bih dozvolio sebi i nikada sebi ne bih oprostio da ih možda povrijedim ili obrukam. Veliki su i imaju svoje društvo, ne daj Bože da ih obrukam - rekao je on.

Na pitanje da li sebe smatra zavodnikom, pjevač je odgovorio iskreno:

- Zavodnik, ma kakvi. Bio sam, to je prošlo vrijeme, ne volim da pričam o tome. Hvale se neki, ja ne. To nije pristojno, kao kada bi žena došla i rekla "Bila sam sa 240 muškarca" ili da ti ja kažem da sam bio sa 1680 žena, šta sam sad ja, baja. Nikada nisam brojao. Znam nekoliko mojih kolega koji imaju zapisano sa koliko su bili - poručio je Nikolić za Hajp.

перу шамани

Zanimljivosti

I ranije su "prognozirali" svašta: Šamani u Peruu predviđaju bolest Trampa i pad Madura

Pjevač je nedavno priznao da je za jednu noć zaradio čak 60.000 evra.

Naglasio je da nikada nije "jurio" bakšiš, već da je sve dolazilo spontano.

- Bakšiš nije neko moranje, to je individualna stvar. Ja nisam bakšiš terijer, nikada nisam jurio bakšiš da idem od stola do stola. Apsolutno nikada to nisam radio. Uvijek je to bilo nešto spontano - priznao je Nemanja i opisao situaciju kada je za noć zaradio 60.000 evra.

- To su bila dva gospodina koja su jednostavno u tom momentu bila vesela i dobro raspoložena. Jednostavno desilo se takvo veče i rado ga se sjećam - naglasio je Nikolić.

(telegraf)

