Bijonse postala milijarderka

Američka pjevačica Bijonse postala je milijarderka, čime se pridružila uskom krugu muzičara čije se bogatstvo procijenjuje na više od milijardu dolara, objavio je Forbs.

Prema procjeni američkog poslovnog magazina, pjevačica je do statusa milijarderke došla nakon izuzetno uspješne 2025. godine, koju je obilježila turneja "Cowboy Carter", najuspješnija koncertna turneja u istoriji kantri muzike.

Turneja je ostvarila više od 400 miliona dolara od prodaje karata, uz dodatnih oko 50 miliona dolara od prodaje suvenira.

Bijonse (44) je peta muzička zvijezda koja je dostigla ovaj finansijski prag, nakon njenog supruga Džej-Zija, Tejlor Svift, Rijane i Brusa Springstina.

Tokom 2025. godine, prema procjenama, ostvarila je prihod od oko 148 miliona dolara prije oporezivanja, što je svrstava među najplaćenije muzičare na svijetu.

Ključ njenog finansijskog uspjeha je potpuna kontrola nad karijerom i autorskim pravima, koju je uspostavila osnivanjem kompanije "Parkwood Entertainment" 2010. godine.

Kompanija proizvodi i distribuira njenu muziku, koncerte i filmske projekte, omogućavajući joj veće profitne marže.

"Kada sam odlučila da se sama bavim menadžmentom, bilo je važno da ne idem u neku veliku menadžersku kompaniju. Željela sam da slijedim Madonine stope i budem moćna zvijezda, da imam svoje carstvo i da pokažem drugim ženama da kada dođete do ove tačke u karijeri ne morate da potpisujete ugovor sa nekim drugim i dijelite svoj novac i svoj uspjeh - to radite sami", rekla je Bijonse u intervjuu 2013. godine.

Iako je tokom godina ulagala i u druge biznise, uključujući modne, kozmetičke i brendove alkoholnih pića, većina njenog bogatstva potiče od muzičkog kataloga i velikih svjetskih turneja.

Bijonse je u ranijim izjavama navela da planira da nastavi karijeru uz strogo definisane privatne granice, ističući da "nijedan iznos novca nije vrijedan porodičnog mira".

U rijetkim intervjuima koje je Bijonse davala posljednjih godina rekla je da su "Renaissance" i "Cowboy Carter" prva dva dijela trilogije albuma iz različitih žanrova. Ranije ove godine za časopis GQ rekla je da od sada želi da ide na turneje samo dok joj djeca ne idu u školu, u nadi da će moći da održe neki privid normalnog djetinjstva.

"Uložila sam izuzetan trud da ostanem vjerna svojim granicama i zaštitim sebe i svoju porodicu. Nijedan novac nije vrijedan mog mira", navela je pjevačica, prenosi Tanjug.