Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, završio je u bolnici.

Naime, on je na svom Instagram profilu objavio fotografiju kako leži u bolničkom krevetu i prima terapiju.

Baka Prase je ležao na bolničkom krevetu dok je primao infuziju, a objava je zabrinula njegove pratioce.

Baka Prase završio u bolnici

Razlog hospitalizacije nepoznat

Jutjuber tom prilikom nije otkrio šta mu se desilo.

Baka Prase nedavno je bio na koncertu Saše Kovačevića u Sava centru sa djevojkom Milenom, koju definitivno obožava.

Zaboravljene karte

Bogdan je tada zaboravio karte za ložu, ali se brzo snašao. Pozvao je svog asistenta koji mu je slikao kodove.

- Došli smo na koncert, ali sam zaboravio karte. Neću večeras zaprositi Milenu, ali ćemo se sigurno poljubiti uz neku romantičnu pjesmu.

- Slikaj nam QR kodove, ima nas sedam. Centralna smo loža. Ostavio sam 11 karata - govorio je dok je pokušavao da nađe rješenje za to što je zaboravio karte za koncert, prenosi Kurir.