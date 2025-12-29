Baka Prase završio u bolnici

Izvor:
Kurir
29.12.2025
16:52
Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, završio je u bolnici.
Naime, on je na svom Instagram profilu objavio fotografiju kako leži u bolničkom krevetu i prima terapiju.
Baka Prase je ležao na bolničkom krevetu dok je primao infuziju, a objava je zabrinula njegove pratioce.
Jutjuber tom prilikom nije otkrio šta mu se desilo.
Baka Prase nedavno je bio na koncertu Saše Kovačevića u Sava centru sa djevojkom Milenom, koju definitivno obožava.
Bogdan je tada zaboravio karte za ložu, ali se brzo snašao. Pozvao je svog asistenta koji mu je slikao kodove.
- Došli smo na koncert, ali sam zaboravio karte. Neću večeras zaprositi Milenu, ali ćemo se sigurno poljubiti uz neku romantičnu pjesmu.
- Slikaj nam QR kodove, ima nas sedam. Centralna smo loža. Ostavio sam 11 karata - govorio je dok je pokušavao da nađe rješenje za to što je zaboravio karte za koncert, prenosi Kurir.
