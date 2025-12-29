Logo
Obilne padavine izazvale haos u Španiji: Ulice i kuće poplavljene, raste broj mrtvih

Izvor:

Euronews

29.12.2025

16:38

Komentari:

0
Обилне падавине изазвале хаос у Шпанији: Улице и куће поплављене, расте број мртвих
Foto: Tanjug/AP/Hassan Ammar

Obilne padavine u Andaluziji u Španiji izazvale su stotine intervencija hitnih službi i registrovana su tri smrtna slučaja, saopštile su regionalne vlasti.

Regionalna vlada je aktivirala plan za vanredne situacije u slučaju poplava, dok je 36 opština rasporedilo zaštitu, prenosi Euronjuz.

Prva žrtva je pronađena u Aljaurin El Grandeu u provinciji Malaga, nakon što je nestala zajedno sa još jednom osobom, kada je njihov kombi odnijela rijeka. Gardija, vatrogasna brigada, Civilna zaštita i druge službe za hitne slučajeve sprovele su operacije potrage i spasavanja. Telo druge osobe je pronađeno u podne. Preminuli su imali 53 i 54 godine.

Takođe je pronađeno tijelo 18-godišnjaka koji je nestao u Iljori, u provinciji Granada.

Malaga je zabilježila najveći broj incidenata sa 343, zatim Granada sa 58 i Almerija sa 48. Ostale andaluzijske pokrajine su zabilježile povremene incidente.

Najčešći incidenti uključivali su poplavljene kuće, garaže i ulice, zatvaranje puteva, vozila zarobljena vodom i nakupljanjem blata, kao i odrone kamenja, posebno u ruralnim i planinskim područjima.

Regionalna vlada je aktivirala Plan za vanredne situacije u slučaju rizika od poplava kako bi koordinirala resurse i osigurala javnu bezbijednost. Trideset šest andaluzijskih opština sprovelo je teritorijalne planove civilne zaštite, prvenstveno u provincijama koje su najviše pogođene padavinama.

Španski premijer Pedro Sančez pozvao je na oprez.

Službe za vanredne situacije nastavile su da preporučuju izuzetan oprez uprkos popuštanju vremenskih uslova i deaktivaciji većine upozorenja. Vlasti su savjetovale da se izbjegava nepotrebno putovanje i da se ne prelazi preko poplavljenih područja ili aktivnih vodotokova.

