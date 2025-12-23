Upaljen alarm zbog poplava: Zatvorena čak i groblja

Više od 1.000 domaćinstava ostalo je bez struje, dok su vatrogasne službe sprovele hiljade intervencija uključujući spasavanja ljudi i životinja.

Meteorološke službe upozoravaju na nastavak opasnosti od poplava, uprkos postepenom unapređenju vremenskih prilika.

Departman Ero u južnoj Francuskoj stavljen je pod crveno upozorenje na poplave do srijede, zbog obilnih padavina koje traju od kraja prošle nedjelje, saopštila je francuska služba za praćenje i upozoravanje na poplave "Vigicrues".

Prema navodima "Vigicruesa", očekuje se nastavak velikih poplava nizvodno na rijeci Ero, piše Figaro.

Departmani Tarn, Averon i Lozer nalaze se pod narandžastim upozorenjem na poplave.

Narandžasto upozorenje na obilne padavine ukinuto je za sve departmane, uključujući Ero, jer intenzitet kiše više ne opravdava viši nivo uzbune, saopštio je Meteo-Frans.

Francuska meteorološka služba navela je da je hidrološka situacija i dalje ozbiljna, uz visok rizik od izlijevanja rijeka, široko rasprostranjenih poplava i direktnih posljedica po stanovništvo i infrastrukturu.

Istovremeno, meteorolozi ističu da se vremenski uslovi postepeno poboljšavaju, iako su i dalje mogući povremeni pljuskovi u blizini Sredozemnog mora.

Meteorolozi navode da takav nivo poplava nije zabilježen od novembra 1994. godine.

Gradske vlasti Monpeljea zatvorile su parkove, bašte, groblja, zoološki vrt i božićni market, dok je dio tramvajske mreže obustavljen.

Vatrogasne službe u departmanu Ero primile su više od 1.000 poziva i sprovele desetine intervencija, uključujući spasavanja i evakuacije stanovništva.

Oko 1.000 domaćinstava ostalo je bez električne energije, prema podacima distributera Enedis, prenosi Informer.