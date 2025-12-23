Logo
Retrovizorom udario policajca koji ga je zaustavio

ATV

23.12.2025

11:00

0
Аутомобил у снијегу
Foto: Egor Kamelev/Pexels

Muškarac M.H. optužen je da je u Istočnoj Ilidži, vozeći fiat, autom povrijedio policajca H.N., udarajući ga lijevim retrovizorom u pred‌jelu šake.

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podiglo je optužnicu protiv M.H. zbog krivičnog d‌jela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti a optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Sokocu.

Optužnicom se M.H. stavlja na teret je dana 13. oktobra 2022. godine, oko 18 časova, u ulici Ive Andrića, opština Istočna Ilidža, upravljajući vozilom Fiat putem zvučne i svjetlosne signalizacije, zaustavljen od strane policijskih službenika PS Istočna Ilidža.

TUZBA TUZBE SUD SUDNICA PRESUDA

Region

Napadač iz Osnovne škole dobio 50 godina robije: Brutalno ubio prvačića, ranio još troje djece i učetiljicu

U službenom autu su se nalazili H. N., K.B. i I.M., a kada je policijski službenik H.N., izašao iz službenog vozila u namjeri da izvrši kontrolu i utvrdi identitet vozača, optuženi se oglušio se o naređenje da ugasi i napusti vozilo.

"Nakon toga je naglo startovao vozilo kojim je upravljao, skrenuo u desnu stranu, udarajući lijevim retrovizorom policijskog službenika H.N. u pred‌jelu lijeve šake, nanijevši mu tako tjelesnu povredu, u vidu nagnječenje lijeve šake praćena otokom potkožnog mekog tkiva i otežanom pokretljivošću ručnog zgloba", piše u optužnici.

napad na policajca

Istočna Ilidža

