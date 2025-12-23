Logo
Oružana pljačka zlatare usred bijela dana

23.12.2025

10:47

policija Srbija
Foto: Tanjug/AP

U strogom centru Novog Pazara, jutros oko 9 sati, dogodila se pljačka zlatare u Ulici 7. juli.

Prema nezvaničnim informacijama, pljačka je izvršena pod prijetnjom vatrenim oružjem. Kako se saznaje, razbojnik je ušao u zlataru, zaprijetio radnici pištoljem, a zatim je poprskao biber-sprejem, nakon čega je iskoristio trenutak panike da otme bunt zlata, za koji se nezvanično navodi da je težak oko tri kilograma.

Nakon pljačke, počinilac se udaljio u nepoznatom pravcu. Na lice mjesta brzo su stigle policijske patrole, a celo područje stare čaršije je blokirano radi uviđaja i prikupljanja dokaza. Policija intenzivno traga za osumnjičenim, a pregledavaju se i snimci sa nadzornih kamera iz okolnih objekata.

Prema prvim informacijama, radnica je zbrinuta i nije životno ugrožena, ali je bila u vidno lošem stanju zbog posljedica biber-spreja i pretrpljenog šoka. Stanari i trgovci iz ovog dijela grada ističu da je riječ o izuzetno uznemirujućem događaju, s obzirom na to da se pljačka dogodila u jutarnjim satima, kada je ulica bila puna prolaznika.

Istraga je u toku, a iz policije se očekuje zvanično saopštenje sa više detalja, prenosi Sandžak danas.

