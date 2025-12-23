Pješaka udario autobus, zadobio teške povrede

23.12.2025
U Željezničkoj ulici u Živinicama rano jutros se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđen pješak, potvrđeno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
Kako su rekli za Kliks iz kantonalne policije, saobraćajna nesreća se dogodila u 6:35 sati, a učestvovali su vozač autobusa i pješak.
Tom prilikom, pješak rođen 2001. godine je zadobio povrede te je nakon pregleda lokalnog ljekara prevezen u Univerzitetski klinički centar u Tuzli zbog ukazivanja dalje medicinske pomoći.
Uviđaj su na mjestu događaja obavili službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice, a o svemu je obavješten i kantonalni tužilac.
