Pješaka udario autobus, zadobio teške povrede

U Željezničkoj ulici u Živinicama rano jutros se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđen pješak, potvrđeno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Kako su rekli za Kliks iz kantonalne policije, saobraćajna nesreća se dogodila u 6:35 sati, a učestvovali su vozač autobusa i pješak.

Hronika Optužen da je tukao oca i prijetio mu da će ga zaklati

Tom prilikom, pješak rođen 2001. godine je zadobio povrede te je nakon pregleda lokalnog ljekara prevezen u Univerzitetski klinički centar u Tuzli zbog ukazivanja dalje medicinske pomoći.

Uviđaj su na mjestu događaja obavili službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice, a o svemu je obavješten i kantonalni tužilac.