Logo
Large banner

Uznemirujuće: Objavljen snimak sukoba ispred škole u Sarajevu

Izvor:

Radio Sarajevo

22.12.2025

19:24

Komentari:

0
Узнемирујуће: Објављен снимак сукоба испред школе у Сарајеву
Foto: Printscreen/RadioSarajevo

U poned‌jeljak, 22. decembra, u ulici Franca Lehara na Marijin Dvoru kod Srdnje mašinske tehničke škole prijavljena je tučnjava više osoba.

"Lakše su povrijeđena dva maloljetnika", potvrdila je za portal Radiosarajevo.ba portparolka MUP-a KS, Mersiha Novalić.

Pojavio se i snimak događaja na društvenim mrežama. Na snimku se jasno vidi skupina ljudi kako trči u krugu škole dok u rukama drže baklje, a prema fotografijama, korišteni su i noževi.

Полиција ФБиХ

Hronika

Poznato ko je pucao iz automobila u pokretu u Sarajevu

Iako se u medijima pojavljuju tvrdnje da je riječ o navijačkom obračunu između dvije sarajevske navijačke grupe, iz policije još uvijek nisu mogli potvrditi ove navode. Više informacija o incidentu očekuje se naknadno.

Pogledajte snimak tuče:

Podijeli:

Tagovi:

Tuča

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Познато ко је пуцао из аутомобила у покрету у Сарајеву

Hronika

Poznato ko je pucao iz automobila u pokretu u Sarajevu

4 h

0
Предложен притвор за Рајка Павића: Двојицу претукао шипком јер су напали конобарицу

Hronika

Predložen pritvor za Rajka Pavića: Dvojicu pretukao šipkom jer su napali konobaricu

7 h

0
Дјед (75) дивљао по путу са више од 4 промила алкохола у крви

Hronika

Djed (75) divljao po putu sa više od 4 promila alkohola u krvi

7 h

1
Несрећа у Незуцима, погинула једна особа

Hronika

Harmonikaš Hanke Paldum poginuo u nesreći kod Višegrada

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

49

Partizan doveo NBA pojačanje!

21

44

U 104. godini preminula najstarija Stočanka i jedna od najstarijih Hercegovki

21

27

Italija kaznila Epl sa 115 miliona dolara

21

27

Ljubišu "spržio" grom, a jedan detalj na nogama ga spasao: "Velika je to sreća"

21

18

U FBiH prijavljeno 14 smrtnih slučajeva, širi se virus A

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner