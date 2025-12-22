Uznemirujuće: Objavljen snimak sukoba ispred škole u Sarajevu

Izvor:
Radio Sarajevo
22.12.2025
19:24
Komentari:0
U ponedjeljak, 22. decembra, u ulici Franca Lehara na Marijin Dvoru kod Srdnje mašinske tehničke škole prijavljena je tučnjava više osoba.
"Lakše su povrijeđena dva maloljetnika", potvrdila je za portal Radiosarajevo.ba portparolka MUP-a KS, Mersiha Novalić.
Pojavio se i snimak događaja na društvenim mrežama. Na snimku se jasno vidi skupina ljudi kako trči u krugu škole dok u rukama drže baklje, a prema fotografijama, korišteni su i noževi.
Iako se u medijima pojavljuju tvrdnje da je riječ o navijačkom obračunu između dvije sarajevske navijačke grupe, iz policije još uvijek nisu mogli potvrditi ove navode. Više informacija o incidentu očekuje se naknadno.
Pogledajte snimak tuče:
