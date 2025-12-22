Predložen pritvor za Rajka Pavića: Dvojicu pretukao šipkom jer su napali konobaricu

Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka predložio je da se Banjalučaninu Rajku Paviću (43) odredi pritvor.

Pavić se sumnjiči da je 19. decembra na benzinskoj pumpi šipkom pretukao dvojicu muškaraca iz Banjaluke.

Tužilaštvo je takođe detaljno objavilo kako se cijeli slučaj odigrao, a kako su naveli Pavić je sugrađane pretukao jer vrijeđali i napali njegovu konobaricu.

"U Banjaluci, dana 19.12.2025.godine, u večernjim časovima, nakon što je osumnjičeni obaviješten da su lica Ž.G. i N.Š. vrijeđali i fizički napali konobaricu u njegovom ugostiteljskom objektu, uputio se vozilom u ugostiteljski objekat u mjestu Kola, te metalnom šipkom zadao udarce u predjelu glave oštećenim licima Ž.G. i N.Š. usljed čega je oštećeni Ž.G. zadobio teške tjelesne povrede glave opasne po život a oštećeni N.Š. tjelesnu povredu glave", saopšteno je iz OJT Banjaluka.

Određivanje pritvora predloženo je zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.