Ni povreda ga nije zaustavila: Kako je mladi Banjalučanin Ognjen Ritan došao do medalje na SP

Izvor:

ATV

22.12.2025

15:40

Огњен Ритан
Foto: Ustupljena fotografija

Na svjetskoj sportskoj sceni, gdje se razlike mjere u djelićima sekunde, snazi karaktera i mentalnoj stabilnosti, mladi Banjalučanin Ognjen Ritan je u Bangkoku dokazao da pripada eliti. Član Džiu džicu kluba Borac iz Banjaluke osvojio je bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu, održanom u glavnom gradu Tajlanda, među najboljim takmičarima planete.

Ova medalja nije samo sportski rezultat, već simbol istrajnosti, požrtvovanosti i borbe sa sopstvenim granicama. U konkurenciji vrhunskih boraca iz cijelog svijeta, Ritan je pokazao da znanje, disciplina i mentalna čvrstina mogu nadjačati i najteže okolnosti.

"Utisci nakon osvajanja bronze su zaista posebni. Konkurencija je bila izuzetno jaka i ova medalja za mene ima ogromnu vrijednost, jer predstavlja nagradu za sav trud, rad i odricanje koje sam uložio tokom godina" rekao je Ritan za ATV.

Put kroz najjaču konkurenciju svijeta

Svjetsko prvenstvo u Bangkoku okupilo je najbolje borce iz svih krajeva planete, a svaki meč nosio je visok nivo neizvjesnosti i fizičkog napora. Ritan je do bronzanog odličja stigao pobjedama nad takmičarima iz Kazahstana, Slovenije, Italije, Irana...

Ognjen Ritan

"Svaka borba je bila teška na svoj način. Ovo je Svjetsko prvenstvo i nema lakih protivnika. Ključni meč bio je protiv Nijemca, jer je ta borba zahtijevala maksimalnu koncentraciju i fizičku snagu. Na kraju je presudila istrajnost i vjera u sebe", istakao je on.

Medalja osvojena uprkos povredi

Posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica da je Ritan nastupio sa povredom meniskusa koljena, koja ga prati već dvije godine. Iako pod stalnim ljekarskim nadzorom i uz fizikalne tretmane, nastup na najvećoj sceni nosio je dodatni psihološki i fizički pritisak.

"Imao sam veliki pritisak jer sam na takmičenje otišao povrijeđen. Svaka borba je nosila rizik, ali želja da dam maksimum za sebe, klub i zemlju bila je jača. Kada sam shvatio da sam osvojio medalju, osjetio sam ponos, sreću i zahvalnost Bogu što sam prošao bez težih povreda", ispričao je Ritan za ATV.

Svakodnevni rad i uloga tima

Iza jedne medalje stoje mjeseci i godine rada. Pripreme za Svjetsko prvenstvo bile su svakodnevne, intenzivne i raznovrsne – od treninga u sali, preko rada na otvorenom i stadionu, do posebnih kondicionih i mentalnih priprema.

Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima trener Neven Veseljak, koji je, kako ističe Ritan, prepoznao njegov potencijal još na samom početku.

"Uloga trenera mi je od presudnog značaja. Od prvog dana je vjerovao u mene, usmjeravao me i bio podrška u svim fazama karijere. Ova medalja je i njegov rezultat", naglasio je Ritan.

Ništa manje važna nije ni podrška Džiu džicu kluba Borac, koji mu je, kako kaže, uvijek bio oslonac.

"Podrška kluba mi mnogo znači i daje mi dodatni motiv za svako naredno takmičenje. Kada znate da neko stoji iza vas, lakše je prevazići i najteže trenutke", dodao je on.

Odluka iz 2019. koja je promijenila život

Ognjen Ritan se džiu džicuom počeo baviti 2019. godine, kada je osjetio da je upravo taj borilački sport pravi izbor za njega. Uz stručan rad, disciplinu i jasnu viziju, njegov napredak je bio konstantan.

Veliku podršku tokom čitavog puta ima i u porodici, koja je, kako ističe, bila uz njega i u trenucima uspjeha, ali i kada je bilo najteže.

Pogled ka Evropi i svijetu

Iako je bronza sa Svjetskog prvenstva veliki rezultat, Ritan ne krije da su njegove ambicije još veće. Trenutno je najviše usmjeren na mentalne pripreme, koje smatra ključnim segmentom modernog sporta.

"Naredni ciljevi su Evropsko prvenstvo i Svjetsko prvenstvo koje nas očekuje već u martu 2026. godine. Sanjam zlato, jer svaki sportista teži najvišem stepenu, to je sljedeći korak u mojoj karijeri", jasan je Ritan.

Poruka institucijama i mladima

Osvrćući se na položaj sportista u BiH i Republici Srpskoj, Ritan ističe značaj institucionalne podrške.

"Volio bih da institucije prepoznaju i pozdrave sport, jer imamo mnogo talentovanih sportista kojima je potrebna podrška. Trebalo bi više pažnje usmjeriti u tom pravcu da ne budemo prinuđeni odlaziti iz zemlje", kaže Ognjen.

Na kraju, uputio je snažnu i motivišuću poruku mladima.

"Bavite se sportom i budite istrajni. Nije lako uskladiti privatni život, školu i sport, ali kada nešto istinski volite i imate jasan cilj, uz dobru organizaciju sve je moguće. Zahvalan sam i profesorima Tehničke škole koji imaju razumijevanja za moje sportske obaveze", zaključio je Ognjen Ritan u razgovoru za ATV.

Trenutno na programu

