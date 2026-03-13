Prirodni fenomen: Rijeke teku jedna pored druge, ali se ne miješaju

13.03.2026

22:07

Ријеке које се не мијешају
Foto: YouTube/Screenshot

Susret voda (Encontro das Águas) prirodni je fenomen u blizini brazilskog grada Manausa, gdje se susreću dvije velike rijeke: tamni Rio Negro i svijetao, pješčanožuti Amazon, koji se uzvodno u Brazilu naziva Solimoes.

Ono što ovaj prizor čini posebno fascinantnim jeste činjenica da nakon susreta vode teku jedna uz drugu šest kilometara da se gotovo uopšte ne miješaju.

Несрећа Груде

Hronika

Detalji teške nesreće u BiH: Ima povrijeđenih, reagovali Hitna i vatrogasci

Upravo je zbog tog neobičnog kontrasta, jedne gotovo crne i druge svijetle rijeke, to jedna od najvećih turističkih atrakcija Manausa.

Velike razlike

Nakon tog početnog dijela rijeke nastavljaju da teku još oko 60 kilometara prije nego što se vode potpuno pomiješaju, iako se tragovi razlike mogu primijetiti još oko 30 kilometara nizvodno.

Razlog tog neobičnog fenomena leži u velikim razlikama između rijeka - u temperaturi, brzini toka i količini sedimenta u vodi.

Rio Negro teče sporije, brzinom od oko dva km/h, i topliji je, s temperaturom vode oko 28 stepeni Celzijusovih. Sa druge strane, Solimoes teče znatno brže, između četiri i šest km/h, a njena voda je hladnija, oko 22 stepena.

americka vojska

Svijet

Amerika šalje marince: Ekspediciona jedinica ide u akciju

Sastav vode

Razlikuje se i sastav vode: svijetla voda Solimoesa bogata je sedimentom koji dolazi iz Anda, dok je tamna voda Rio Negra gotovo bez sedimenta. Njena karakteristična tamna boja nastaje zbog organskih tvari - raspadnutog lišća i biljaka iz okolnih prašuma, prenosi punkufer.hr.

Sličan fenomen susreta voda, iako u manjem opsegu, može se vidjeti i na drugim mjestima u amazonskom području, na primjer kod Santarema u Brazilu, kao i u peruanskim gradovima Ikvuitos i Puerto Maldonado.

Pročitajte više

Svijet

Teška nesreća u Italiji: Poginuo vozač iz BiH, suvozač povrijeđen

1 h

0
Svijet

Kaja Kalas žestoko potkačena iz članice EU

2 h

0
Scena

Prvo pojavljivanje Milice Todorović u javnosti nakon porođaja: Evo šta je poručila prisutnima

1 h

0
Svijet

Više osoba uhapšeno zbog objava o napadima u UAE

2 h

0

Više iz rubrike

Zanimljivosti

Nemoj u glavu: Žena motkom istjerala muža iz kafane

2 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Ova dva znaka od 1. aprila čeka najbolji životni period

6 h

0
Шок на познатој дестинацији: Туристи ће плаћати 15 евра по ноћењу

Zanimljivosti

Šok na poznatoj destinaciji: Turisti će plaćati 15 evra po noćenju

10 h

0
Петак 13.

Zanimljivosti

Ne izlazite iz kuće, danas je najgori dan u godini

15 h

0

23

27

Nova pravila za vozače u BiH, tiču se dozvola i tablica

22

56

Isključite ovaj uređaj iz utičnice preko noći i račun za struju će biti manji

22

44

Na gradilištu uhapšeni radnici ''na crno'', među njima i državljani BiH

22

41

Tužan dan za najpoznatijeg srpskog seljaka

22

32

Šef Pentagona: Hamnei je ranjen i unakažen

