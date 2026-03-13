Prirodni fenomen: Rijeke teku jedna pored druge, ali se ne miješaju

Susret voda (Encontro das Águas) prirodni je fenomen u blizini brazilskog grada Manausa, gdje se susreću dvije velike rijeke: tamni Rio Negro i svijetao, pješčanožuti Amazon, koji se uzvodno u Brazilu naziva Solimoes.

Ono što ovaj prizor čini posebno fascinantnim jeste činjenica da nakon susreta vode teku jedna uz drugu šest kilometara da se gotovo uopšte ne miješaju.

Upravo je zbog tog neobičnog kontrasta, jedne gotovo crne i druge svijetle rijeke, to jedna od najvećih turističkih atrakcija Manausa.

Velike razlike

Nakon tog početnog dijela rijeke nastavljaju da teku još oko 60 kilometara prije nego što se vode potpuno pomiješaju, iako se tragovi razlike mogu primijetiti još oko 30 kilometara nizvodno.

Razlog tog neobičnog fenomena leži u velikim razlikama između rijeka - u temperaturi, brzini toka i količini sedimenta u vodi.

Rio Negro teče sporije, brzinom od oko dva km/h, i topliji je, s temperaturom vode oko 28 stepeni Celzijusovih. Sa druge strane, Solimoes teče znatno brže, između četiri i šest km/h, a njena voda je hladnija, oko 22 stepena.

Sastav vode

Razlikuje se i sastav vode: svijetla voda Solimoesa bogata je sedimentom koji dolazi iz Anda, dok je tamna voda Rio Negra gotovo bez sedimenta. Njena karakteristična tamna boja nastaje zbog organskih tvari - raspadnutog lišća i biljaka iz okolnih prašuma, prenosi punkufer.hr.

Sličan fenomen susreta voda, iako u manjem opsegu, može se vidjeti i na drugim mjestima u amazonskom području, na primjer kod Santarema u Brazilu, kao i u peruanskim gradovima Ikvuitos i Puerto Maldonado.