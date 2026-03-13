Logo
Large banner

Nemoj u glavu: Žena motkom istjerala muža iz kafane

Autor:

ATV

13.03.2026

21:00

Komentari:

0
Scena o kojoj bruji cijelo selo, ali i društvene mreže pa tako i cijela Srbija, zabilježena je u jednoj lokalnoj kafani gdje se mirno popodne pretvorilo u pravi porodični okršaj.

Video snimak objavljen na brojim platformama prikazuje trenutak kada starija žena, vidno uznemirena, prekida dokolicu svog supruga na nesvakidašnji način.

Dok se u kafani nizale čašice, kuća ostala hladna

Sve je počelo kada je, prema riječima svjedoka, deda sjedio sa društvom, uživajući u rakiji, priči i smijehu, dok je napolju polako počelo da zahlađuje. Međutim, problem je bio u tome što drva za ogrijev tog dana nisu bila spremljena.

Dok je on "ubijao vrijeme", baka je kod kuće shvatila da zimu nema ko da dočeka ako se drva hitno ne nasijeku.

Od "Dobar dan" do prijetnji motkom

Zato je uzela motku i zaputila se pravo u kafanu. Iako je ušla civilizovano i prisutnima poželjela "Dobar dan", situacija je brzo eskalirala.

"Šta ćeš ti tu?" upitala je supruga, a zatim je počela da udara motkom o sto vičući: "Ustaj, ustaj!!! Nije ti tu mjesto!".

Deda ju je gledao u čudu, ćutao, a zatim polako nagnuo svoju čašu pića, pa je uzeo i čašu vode i ustao, netremice je posmatrajući.

Baka je zatim, plačnim glasom, pred svima iznijela bolnu istinu: "Ja nemam drva da naložim, bolesna sam! On cijeli dan ko bijela nedjelja, ustaj, izlazi!".

Iako je neko dobacio da se "malo opustio", deda je na kraju samo tiho rekao: "Nisi trebala tako, dobro, izaći ću".

"Nemoj u glavu", čulo se u pozadini.

Internet gori: Da li je deda zaslužio lekciju?

Ovaj događaj izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama. Dok jedni brane baku, ističući težak život žene na Balkanu sa alkoholičarem, drugi korisnici "Instagrama" smatraju da je ovakva agresija nedopustiva.

  • "Nije ovo za smijanje. Ostavi ženu bolesnu u kući, a on u kafanu ode da pije ko stoka po stare dane... Tuga, treba da se razvede momentalno".
  • "Ko nije doživio ne zna kakav je život sa alkoholičarom. Žao mi je bake. Smijte se, ali ovo je 80 odsto 50+ muških jedinki ove zemlje".
  • "To motka vodi red! Bravo bako!"
  • "Takav je bio i u mladosti, takav je i sada. Ona je prije mogla da trpi, a sad je nažalost bolesna. Ovo je slika kad si u braku sa samovlasnikom."
  • "Zato nam treba feminizam... najgori su ti koji sjede po kafanama i opijaju se dok žene kod kuće znaju svoje mjesto."

Drugi koji osuđuju staricu uglavnom su komentarisali da čim može da dođe, sa sve motkom, nije istina da joj nije dobro.

Ipak, većina je osudila postupak njenog supruga, navodeći da ko zna šta je sve ova žena trpjela, kada se na ovakav potez odlučila, prenosi "Blic".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

kafana

Svađa

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хороскоп

Zanimljivosti

Ova dva znaka od 1. aprila čeka najbolji životni period

3 h

0
Шок на познатој дестинацији: Туристи ће плаћати 15 евра по ноћењу

Zanimljivosti

Šok na poznatoj destinaciji: Turisti će plaćati 15 evra po noćenju

8 h

0
Петак 13.

Zanimljivosti

Ne izlazite iz kuće, danas je najgori dan u godini

13 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Horoskop za petak: Neočekivani obrti za mnoge znakove

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

15

Vens: Tramp želi okončanje sukoba i obnavljanje trgovine

21

08

Potpuna obustava saobraćaja: Teška nesreća u BiH, na terenu i vatrogasci

21

06

Sutra slavimo Prepodobnomučenicu Edvokiju: Ovu molitvu svaki vjernik treba da izgovori

21

00

Nemoj u glavu: Žena motkom istjerala muža iz kafane

20

55

Ovo su znakovi da ne pijete dovoljno vode

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner