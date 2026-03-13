Nemoj u glavu: Žena motkom istjerala muža iz kafane

13.03.2026
21:00
Scena o kojoj bruji cijelo selo, ali i društvene mreže pa tako i cijela Srbija, zabilježena je u jednoj lokalnoj kafani gdje se mirno popodne pretvorilo u pravi porodični okršaj.
Video snimak objavljen na brojim platformama prikazuje trenutak kada starija žena, vidno uznemirena, prekida dokolicu svog supruga na nesvakidašnji način.
Sve je počelo kada je, prema riječima svjedoka, deda sjedio sa društvom, uživajući u rakiji, priči i smijehu, dok je napolju polako počelo da zahlađuje. Međutim, problem je bio u tome što drva za ogrijev tog dana nisu bila spremljena.
Baba upala u kafanu sa motkom pic.twitter.com/joGOVh8oqk— bgd1.23.45 (@23Bgd18242) March 13, 2026
Dok je on "ubijao vrijeme", baka je kod kuće shvatila da zimu nema ko da dočeka ako se drva hitno ne nasijeku.
Zato je uzela motku i zaputila se pravo u kafanu. Iako je ušla civilizovano i prisutnima poželjela "Dobar dan", situacija je brzo eskalirala.
Košarka
Izbjegnuta tragedija za dlaku: Košarkaš umalo stradao pri zakucavanju
"Šta ćeš ti tu?" upitala je supruga, a zatim je počela da udara motkom o sto vičući: "Ustaj, ustaj!!! Nije ti tu mjesto!".
Deda ju je gledao u čudu, ćutao, a zatim polako nagnuo svoju čašu pića, pa je uzeo i čašu vode i ustao, netremice je posmatrajući.
Baka je zatim, plačnim glasom, pred svima iznijela bolnu istinu: "Ja nemam drva da naložim, bolesna sam! On cijeli dan ko bijela nedjelja, ustaj, izlazi!".
Iako je neko dobacio da se "malo opustio", deda je na kraju samo tiho rekao: "Nisi trebala tako, dobro, izaći ću".
"Nemoj u glavu", čulo se u pozadini.
Ovaj događaj izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama. Dok jedni brane baku, ističući težak život žene na Balkanu sa alkoholičarem, drugi korisnici "Instagrama" smatraju da je ovakva agresija nedopustiva.
Drugi koji osuđuju staricu uglavnom su komentarisali da čim može da dođe, sa sve motkom, nije istina da joj nije dobro.
Scena
Koliko godina ima Irena Radulović, Jodžirova žena
Ipak, većina je osudila postupak njenog supruga, navodeći da ko zna šta je sve ova žena trpjela, kada se na ovakav potez odlučila, prenosi "Blic".
