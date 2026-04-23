Poznato stanje motocikliste povrijeđenog kod Laktaša

Motociklista I.P. iz Laktaša, koji je teško povrijeđen u sudaru u petak, 17. aprila 2026. godine, u mjestu Jakupovci, na području Laktaša, otpušten je iz UKC-a, u kojem je bio hospitalizovan.

"Pacijent je bio hospitalizovan u našoj ustanovi od 17. aprila, te je nakon liječenja otpušten 20. aprila iz bolnice uz adekvatne terapijske preporuke", rečeno je za "Nezavisne novine" iz UKC-a Republike Srpske.

Pripadnici Policijske stanice Laktaši izvršili su uviđaj na mjestu te saobraćajne nezgode, koja se desila 17. aprila 2026. godine oko 7.55 na magistralnom putu Gradiška - Banjaluka.

Učestvovali su folksvagen kojim je upravljalo lice B.B. i motocikl "Fuego" kojim je upravljao I.P. iz Laktaša.

"O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", rekli su iz Policijske uprave Banjaluka.