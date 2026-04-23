Vlada Srpske donijela odluku o visini školarine za redovne studente

ATV
23.04.2026 13:33

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o visini školarine za redovne studente na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2026/27. godinu, koja je ostala na nivou prethodne akademske godine.

Nakon sveobuhvatne analize prijedloga, finansijskih i drugih pokazatelja na sve četiri javne visokoškolske ustanove, te na osnovu utvrđenih činjenica, odlučeno je da se Vladi predloži visina školarine koje su na nivou prethodne akademske 2025/26. godine, imajući u vidu značaj školarina za standard najšireg sloja studentske populacije.

Donesena je i Uredba o naknadama za postavljanje natpisa u zaštitnom pojasu javnih puteva kojom je propisano da obračun vrši upravljač puta i da se utvrđuju za kalendarsku godinu, srazmjerno vremenu korišćenja u toku godine, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Razlog za njeno donošenje je utvrđivanje visine i načina plaćanja naknade koju plaćaju korisnici, odnosno pravna lica, preduzetnici i fizička lica za postavljanje natpisa u zaštitnom pojasu puta za javne puteve, osim lokalnih puteva i ulica u naselju.

Naknada koju korisnici plaćaju odnosi se na korišćenje reklamnih panoa, platnenih jarbola, malih reklamnih tabli, uključujući male zastave na stubovima javne rasvjete, transparenata iznad javnog puta, uređaja za slikovno ili zvučno oglašavanje ili obavještavanje i drugih natpisa, uključujući i objekte rasvjete u zaštitnom pojasu javnih puteva.

studenti

Vlada Republike Srpske

visina školarine u Srpskoj

Univerzitet u Banjaluci

Više iz rubrike

Миљана је читаву бајковиту декорацију за вјенчање поручила са Темуа, а вјеровали или не своју вјенчаницу је такође поручила са кинеског сајта - и то са Шејна.

Društvo

Miljana napravila vjenčanje sa Temua: Ostaćete u šoku kad čujete koliko je platila vjenčanicu

4 h

0
За викенд сунчано и топло, у суботу и до 26 степени!

Društvo

Za vikend sunčano i toplo, u subotu i do 26 stepeni!

5 h

0
ракун животиња дивља животиња

Društvo

Muškarac u kostimu rakuna jurio Beograđane po ulici

5 h

0
Лијекови, парацетамол, поскупили лијекови

Društvo

Poskupio najpopularniji lijek protiv bolova: Prijeti nestašica?

5 h

0

