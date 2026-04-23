Miljana napravila vjenčanje sa Temua: Ostaćete u šoku kad čujete koliko je platila vjenčanicu

Miljana je čitavu bajkovitu dekoraciju za vjenčanje poručila sa Temua, a vjerovali ili ne svoju vjenčanicu je takođe poručila sa kineskog sajta - i to sa Šejna.

Miljana i Andrija vjenčali su se 10.08.2025. godine, a većinu stvari je Miljana potpuno sama uradila. Odlučila je da neće da daje na hiljade i hiljade evra raznim agencijama, već da uzme stvar u svoje ruke. Uz dobru ideju i jaku volju sve je moguće

Kada je sve prošlo kako treba ona je objavila na svom Tiktok nalogu "girl with a hedgehog", a devojke su bile potpuno oduševljene.

Ona je sa temua poručila svijeće, zelenilo i til za dekoraciju dvorišta i kapije, plastične čaše za šampanjac sa personalizovanim mašnama na kojima su pisala imena, kompletnu dekoraciju za salu za proslavu, za glavni sto i pozadinu za fotografisanje. Ni tu nije kraj, sa temua je poručila i cvjetove za kićenje svatova, a sama je izradila narukvice za žene i za muškarce.

Vjenčanje

Sa tog kineskog sajta poručila je i dekoraciju za pano dobrodošlice koji je stajao na ulazu u salu, a kojim su se svi gosti oduševljavali. Pano i pozivnice je sama izradila.

Poručila je i staklenu kutiju za burme, papirne lepeze za goste...a onda šok. Miljana je sa Šejna poručila i jednu od dvije venčanice koje je nosila na ovom najvažnijem danu u životu. Stajala joj je kao salivena, piše Telegraf

"Ja sam dugo istraživala prodavnice i došla do zaključka da mi je ova odakle sam naručila nekako sigurna, pa sam rizikovala (haljina je imala 1-2 recenzije bez slika u tom momentu). U mom slucaju se rizik isplatio, zaista sam prezadovoljna. Sve ukupno me je koštalo 15.000 dinara", napisala je prelijepa Miljana za svoju bijelu vjenčanicu koja je pratila liniju tijela i imala dubok šlic. Sve je upotpunio dugačak bijeli veo.

Jednu haljinu je iznajmila, a drugu kupila sa Šejna, jer kako je rekla, nije mogla da se odluči oko kroja, zato je imala dvije.

Dekoracija

Komentari oduševljenja su se samo nizali, d‌jevojke su pisale da je prelijepa i da definitivno ona nosi haljinu, a ne haljina nju. Tek kada je to objavila, javilo se na desetine d‌jevojaka koje su slale svoje fotografije vjenčanica sa Šejna i definitivno sve su bile zadovoljne.

Na Šejnu su kupovale i vjenčanice za trudnice po cijeni od oko 50 dolara.