Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez vode

Danas će nekoliko naselja privremeno ostati bez vode zbog izvođenja radova u pojedinim ulicama, kako javljaju ispred Vodovoda.

U četvrtak, 23. aprila 2026. godine, biće izvođeni radovi u ulicama Jovice Savinovića (Petrićevac), Dušana Diljevića (Pobrđe), Milana Brankovića (Kočićev vijenac), Jadranskoj (Lazrevo) i Šargovačkoj (Šargovac) te u Pervanu. Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove u Kolima i Donjim Kolima. U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja, navode ispred banjalučkog Vodovoda.

